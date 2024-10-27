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الإسكواش، سيطرة مصرية على ألقاب بطولة أمريكا المفتوحة - أخبار كلمتك

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الإسكواش، سيطرة مصرية على ألقاب بطولة أمريكا المفتوحة - أخبار كلمتك

الإسكواش، سيطرة مصرية على ألقاب بطولة أمريكا المفتوحة - أخبار كلمتك

القاهرة - أماني محمد - الأحد 27 أكتوبر 2024 12:38 مساءً - الإسكواش، سيطرت مصر على ألقاب بطولة أمريكا المفتوحة للإسكواش، المقامة حاليا في الولايات المتحدة الأمريكية بمشاركة عدد كبير من اللاعبين المميزين.

وحصد علي فرج لاعب منتخبنا الوطني لقب منافسات الرجال، بعد الفوز في المباراة النهائية على البيروفي دييجو إلياس بنتيجة (3-0).

وفي منافسات السيدات حصدت نوران جوهر بلقب البطولة بعد الفوز على زميلتها نور الشربيني بنتيجة (3-1)، في المباراة النهائية.

تأهل علي فرج لاعب المنتخب الوطني للإسكواش لنهائي بطولة أمريكا المفتوحة المقامة حاليا في الولايات المتحدة الأمريكية، بعد الفوز على زميله مازن هشام بنتيجة (3-0)، في الدور قبل النهائي.

وتأهلت نور الشربيني إلى المباراة النهائية بعد الفوز على لاعبة أمريكا أوليفيا ويفر بنتيجة (3-2)، في المباراة التي جمعت بينهما ضمن منافسات الدور قبل النهائي.

ووصلت نوران جوهر إلى المباراة النهائية بعد الفوز على زميلتها هانيا الحمامي بنتيجة (3-1)، في المباراة التي جمعت بينهما ضمن منافسات الدور قبل النهائي.

نور الشربيني تتصدر تصنيف الإسكواش

وتصدرت نور الشربيني لاعبة المنتخب الوطني للإسكواش التصنيف العالمي الصادر عن رابطة اللاعبين المحترفين.

وجاءت نوران جوهر في المركز الثاني، وهانيا الحمامي في المركز الثالث، وروان العربي في المركز الـ8، وأمينة عرفي في المركز العاشر.

التصنيف العالمي، كلمتك

 

 

وشهدت المراكز من الـ11 وحتى الـ20 تواجد 5 لاعبات مصريات، حيث احتلت سلمى هاني المركز الـ11، وفيروز أبو الخير في المركز الـ13 وندى عباس في المركز الـ14، وفريدة محمد في المركز الـ17، وسناء إبراهيم في المركز الـ20.

 

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سيف الحموري

الكاتب

سيف الحموري

كاتب مقالات في موقع كلمتك, حيث أقوم بكتابة المقالات بمجالات مختلفة ومتنوعة. لدي سنوات عديدة من الخبرة في مجال الإعلام والصحافة والتسويق وأحمل شهادة البكالوريوس في التسويق كما قد قمت بتطوير مواهبي في الصحافة بعد أن بدأت العمل في هذا المجال.

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