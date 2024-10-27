توقف هذا الأمر المتعلق بخدمة الـ4G بهذه المحافظة الجنوبية - أخبار كلمتك

توقف هذا الأمر المتعلق بخدمة الـ4G بهذه المحافظة الجنوبية - أخبار كلمتك

الرياضة - 06:29 - القبض على صلاح محسن لاعب النادي المصري بعد حادث مروع في التجمع الخامس - أخبار كلمتك

الرياضة - 06:29 - القبض على صلاح محسن لاعب النادي المصري بعد حادث مروع في التجمع الخامس - أخبار كلمتك

مشاهير العرب - تفاصيل أغنية نومي مخاصمني لـ رامي جمال قبل طرحها (صورة) - أخبار كلمتك

مشاهير العرب - تفاصيل أغنية نومي مخاصمني لـ رامي جمال قبل طرحها (صورة) - أخبار كلمتك

مشاهير العرب - «Watch it» تطرح الحلقات الجديدة من مسلسل 6 شهور - أخبار كلمتك

مشاهير العرب - «Watch it» تطرح الحلقات الجديدة من مسلسل 6 شهور - أخبار كلمتك

صفارات الإنذار تدوي في تل أبيب وعدة مناطق بوسط إسرائيل - أخبار كلمتك

صفارات الإنذار تدوي في تل أبيب وعدة مناطق بوسط إسرائيل - أخبار كلمتك

خبير عسكري: الصراع في لبنان مستمر ولا نية لدى إسرائيل لوقف إطلاق النار - أخبار كلمتك

خبير عسكري: الصراع في لبنان مستمر ولا نية لدى إسرائيل لوقف إطلاق النار - أخبار كلمتك

مقتل أحد أبناء قبيلة الصيعر الحضرمية بطريقة مروعة - أخبار كلمتك

مقتل أحد أبناء قبيلة الصيعر الحضرمية بطريقة مروعة - أخبار كلمتك

مشاهير العرب - موعد عرض مسلسل What If الموسم الثالث - أخبار كلمتك

مشاهير العرب - موعد عرض مسلسل What If الموسم الثالث - أخبار كلمتك

مشاهير العرب - 17 عاما على رحيل يونس شلبي.. قصة حياة مليئة بالعطاء والتضحية - أخبار كلمتك

مشاهير العرب - 17 عاما على رحيل يونس شلبي.. قصة حياة مليئة بالعطاء والتضحية - أخبار كلمتك

مشاهير العرب - مسلسل 6 شهور الحلقة 8 لـ نور النبوي.. مواعيد العرض على WATCH IT - أخبار كلمتك

مشاهير العرب - مسلسل 6 شهور الحلقة 8 لـ نور النبوي.. مواعيد العرض على WATCH IT - أخبار كلمتك

الرئيسية الارشيف اخبار الرياضة

موعد مباراة بيراميدز بالجولة الاولي بالدوري الممتاز - أخبار كلمتك

0 تعليق ارسل طباعة تبليغ
موعد مباراة بيراميدز بالجولة الاولي بالدوري الممتاز - أخبار كلمتك

موعد مباراة بيراميدز بالجولة الاولي بالدوري الممتاز - أخبار كلمتك

القاهرة - أماني محمد - الأحد 27 أكتوبر 2024 12:38 مساءً - يستعد فريق بيراميدز بقيادة الكرواتي يورتشيتش لاولي مبارياته ببطولة الدوري المصري الممتاز بنسخته ونظامه الجديد موسم 2024\2025

موعد مباراة بيراميدز بالجولة الاولي بالدوري الممتاز

ويلتقي فريق بيراميدز نظيره بتروجت مساء الجمعة القادم الاول من نوفمبر باستاد الدفاع الجوي ضمن مباريات الجولة الاولي بالدوري المصري الممتاز.

موعد مباراة بيراميدز وبتروجت بالدوري الممتاز

وتنطلق مباراة بيراميدز وبتروجت في الخامسة مساء الجمعة القادم الاول من نوفمبر باستاد الدفاع الجوي ضمن مباريات الجولة الاولي بالدوري المصري الممتاز.

وتنقل المباراة قناة اون تايم سبورت الناقل الحصري للدوري المصري

مباريات بيراميدز بالدوري

الجولة الاولي:بيراميدز وبتروجت 

الجولة الثانية: إنبى وبيراميدز 

الجولة الثالثة: بيراميدز والبنك الأهلى    .

الجولة الرابعة: المصرى وبيراميدز الجولة الرابعة.

الجولة الخامسة: الإسماعيلى وبيراميدز الجولة الخامسة.

الجولة السادسة: بيراميدز وفاركو الجولة السادسة.

الجولة السابعة: الجونة وبيراميدز الجولة السابعة.

الجولة الثامنة: بيراميدز وغزل المحلة الجولة الثامنة.

الجولة التاسعة: زد وبيراميدز الجولة التاسعة.

الجولة العاشرة: الأهلى وبيراميدز الجولة العاشرة.

الجولة الحادية عشر: بيراميدز والزمالك الجولة الحادية عشر.

الجولة الثانية عشر: سموحة وبيراميدز الجولة الثانية عشر.

الجولة الثالثة عشر: بيراميدز وحرس الحدود الجولة الثالثة عشر.

الجولة الرابعة عشر: مودرن سبورت وبيراميدز الجولة الرابعة عش.

الجولة الخامسة عشر: بيراميدز وطلائع الجيش الجولة الخامسة عشر.

الجولة السادسة عشر:الإتحاد السكندرى وبيراميدز الجولة السادسة عشر.

الجولة السابعة عشر: بيراميدز وسيراميكا كليوباترا الجولة السابعة عشر.

نظام الدوري المصري الجديد

ويطبق نظام جديد في الموسم الاستثنائي الجديد من بطولة الدوري المصري الممتاز موسم 2024-2025 وتُلعب بطولة الدوري من دور واحد فقط دون نظام الذَّهاب والإياب على أن تلعب الأندية أصحاب المراكز الأولى من 1 إلى 9 على اللقب بينما تنافس الفرق التسع الاّخرى على الهبوط، حيث يهبط فريقان في نهاية الموسم إلى دوري المحترفين، بينما يصعد 3 أندية إلى الدوري الممتاز.

 

صفقات بيراميدز للموسم الجديد

وضم نادي بيراميدز اربع صفقات بالموسم الجديد هم

يوسف اوباما من الزمالك 

وعبد الحمن مجدي من الاسماعيلي

والنيجيري صديق ايجولا من سيراميكا

وطارق علاء من سموحة 

وفاز بيراميدز على سيراميكا 4/5 بركلات الترجيح، بعد انتهاء الوقت الأصلي للقاء بالتعادل 2/2، وتألق شريف إكرامي وتصدى لركلة منحت بيراميدز المركز الثالث في كاس السوبر المصري

 

ونقدم لكم من خلال موقع (كلمتك)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوادث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

سيف الحموري

الكاتب

سيف الحموري

كاتب مقالات في موقع كلمتك, حيث أقوم بكتابة المقالات بمجالات مختلفة ومتنوعة. لدي سنوات عديدة من الخبرة في مجال الإعلام والصحافة والتسويق وأحمل شهادة البكالوريوس في التسويق كما قد قمت بتطوير مواهبي في الصحافة بعد أن بدأت العمل في هذا المجال.

إخترنا لك

الرياضة - 01:13 - هل تجب إعادة صلاة المأمومين؟.. «الإفتاء» توضح حكم الصلاة عند إمامة المحدث للناس ناسيًا - أخبار كلمتك

أخبار ذات صلة

0 تعليق