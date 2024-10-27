موعد مباراة بيراميدز بالجولة الاولي بالدوري الممتاز - أخبار كلمتك

القاهرة - أماني محمد - الأحد 27 أكتوبر 2024 12:38 مساءً - يستعد فريق بيراميدز بقيادة الكرواتي يورتشيتش لاولي مبارياته ببطولة الدوري المصري الممتاز بنسخته ونظامه الجديد موسم 2024\2025

موعد مباراة بيراميدز بالجولة الاولي بالدوري الممتاز

ويلتقي فريق بيراميدز نظيره بتروجت مساء الجمعة القادم الاول من نوفمبر باستاد الدفاع الجوي ضمن مباريات الجولة الاولي بالدوري المصري الممتاز.

موعد مباراة بيراميدز وبتروجت بالدوري الممتاز

وتنطلق مباراة بيراميدز وبتروجت في الخامسة مساء الجمعة القادم الاول من نوفمبر باستاد الدفاع الجوي ضمن مباريات الجولة الاولي بالدوري المصري الممتاز.

وتنقل المباراة قناة اون تايم سبورت الناقل الحصري للدوري المصري

مباريات بيراميدز بالدوري

الجولة الاولي:بيراميدز وبتروجت

الجولة الثانية: إنبى وبيراميدز

الجولة الثالثة: بيراميدز والبنك الأهلى .

الجولة الرابعة: المصرى وبيراميدز الجولة الرابعة.

الجولة الخامسة: الإسماعيلى وبيراميدز الجولة الخامسة.

الجولة السادسة: بيراميدز وفاركو الجولة السادسة.

الجولة السابعة: الجونة وبيراميدز الجولة السابعة.

الجولة الثامنة: بيراميدز وغزل المحلة الجولة الثامنة.

الجولة التاسعة: زد وبيراميدز الجولة التاسعة.

الجولة العاشرة: الأهلى وبيراميدز الجولة العاشرة.

الجولة الحادية عشر: بيراميدز والزمالك الجولة الحادية عشر.

الجولة الثانية عشر: سموحة وبيراميدز الجولة الثانية عشر.

الجولة الثالثة عشر: بيراميدز وحرس الحدود الجولة الثالثة عشر.

الجولة الرابعة عشر: مودرن سبورت وبيراميدز الجولة الرابعة عش.

الجولة الخامسة عشر: بيراميدز وطلائع الجيش الجولة الخامسة عشر.

الجولة السادسة عشر:الإتحاد السكندرى وبيراميدز الجولة السادسة عشر.

الجولة السابعة عشر: بيراميدز وسيراميكا كليوباترا الجولة السابعة عشر.

نظام الدوري المصري الجديد

ويطبق نظام جديد في الموسم الاستثنائي الجديد من بطولة الدوري المصري الممتاز موسم 2024-2025 وتُلعب بطولة الدوري من دور واحد فقط دون نظام الذَّهاب والإياب على أن تلعب الأندية أصحاب المراكز الأولى من 1 إلى 9 على اللقب بينما تنافس الفرق التسع الاّخرى على الهبوط، حيث يهبط فريقان في نهاية الموسم إلى دوري المحترفين، بينما يصعد 3 أندية إلى الدوري الممتاز.

صفقات بيراميدز للموسم الجديد

وضم نادي بيراميدز اربع صفقات بالموسم الجديد هم

يوسف اوباما من الزمالك

وعبد الحمن مجدي من الاسماعيلي

والنيجيري صديق ايجولا من سيراميكا

وطارق علاء من سموحة

وفاز بيراميدز على سيراميكا 4/5 بركلات الترجيح، بعد انتهاء الوقت الأصلي للقاء بالتعادل 2/2، وتألق شريف إكرامي وتصدى لركلة منحت بيراميدز المركز الثالث في كاس السوبر المصري

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