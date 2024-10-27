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آنتراخت فرانكفورت يحدد شرطه لبيع عمر مرموش إلى ليفربول - أخبار كلمتك

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آنتراخت فرانكفورت يحدد شرطه لبيع عمر مرموش إلى ليفربول - أخبار كلمتك

آنتراخت فرانكفورت يحدد شرطه لبيع عمر مرموش إلى ليفربول - أخبار كلمتك

القاهرة - أماني محمد - الأحد 27 أكتوبر 2024 12:38 مساءً - يتطلع نادي ليفربول الإنجليزي إلى التعاقد مع مهاجم آينتراخت فرانكفورت عمر مرموش ليكون الملك المصري الجديد في ستاد أنفليد.

 

قالت صحيفة ذا الصن البريطانية: "مع عدم تمديد محمد صلاح عقده بعد، زاد الريدز اهتمامهم بمواطنه الدولي مرموش".

ونقلت الصحيفة عن تقارير إعلامية في ألمانيا، أن نادي آينتراخت فرانكفورت أبلغ ليفربول أنه يريد 50 مليون جنيه إسترليني للتخلي عن خدمات مهاجمه المصري عمر مرموش.

وقالت: "دخل صلاح، 32 عامًا، السنة الأخيرة من عقده الحالي مع الريدز وسيكون حرًّا في التحدث إلى الأندية الخارجية في يناير كانون الثاني، ما يجعل البحث عن بديل له في أنفليد أمرًا حتميًّا".

وسجل مرموش، البالغ من العمر 25 عامًا، 9 أهداف وقدم أربع تمريرات حاسمة في 7 مباريات فقط في الدوري الألماني، بما في ذلك ثنائية في التعادل 3-3 مع بايرن ميونخ بقيادة هاري كين في وقت سابق من هذا الشهر.

وكشفت ذا الصن أن نادي تشيلسي مهتم كذلك بمرموش، الذي سجل 17 هدفًا في جميع المسابقات الموسم الماضي ولديه أكثر من كين في الدوري الألماني هذا الموسم.

 

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سيف الحموري

الكاتب

سيف الحموري

كاتب مقالات في موقع كلمتك, حيث أقوم بكتابة المقالات بمجالات مختلفة ومتنوعة. لدي سنوات عديدة من الخبرة في مجال الإعلام والصحافة والتسويق وأحمل شهادة البكالوريوس في التسويق كما قد قمت بتطوير مواهبي في الصحافة بعد أن بدأت العمل في هذا المجال.

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