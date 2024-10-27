موعد مران الأهلي الختامي استعدادًا لمواجهة العين الإماراتي في كأس انتركونتيننتال - أخبار كلمتك

القاهرة - أماني محمد - الأحد 27 أكتوبر 2024 12:38 مساءً - الأهلي، يختتم الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي بقيادة مارسيل كولر في السادسة مساء غد الاثنين استعداداته لمواجهة العين الإماراتي في كأس انتركونتيننتال المقرر لها بعد غد الثلاثاء.

يحضر مارسيل كولر المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي ومحمد الشناوي كابتن الفريق مؤتمر صحفي في الخامسة والربع مساء غد الاثنين للحديث عن مباراة العين الإماراتي المقرر لها بعد غد الثلاثاء.

يعقد مارسيل كولر المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي محاضرة فنية بالفيديو مع اللاعبين اليوم قبل انطلاق مران الفريق استعدادًا لمواجهة العين الإماراتي في كأس انتركونتيننتال.

تصل بعثة العين الإماراتي اليوم الي القاهرة استعدادًا لمواجهة الأهلي بعد غد الثلاثاء ضمن منافسات كأس انتركونتيننتال.

يواصل الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي بقيادة مارسيل كولر اليوم تدريباته استعدادًا لمواجهة العين الإماراتي بعد غد الثلاثاء في كأس انتركونتيننتال.

يستعد فريق الكرة الأول بالنادي الأهلي لخوض مواجهة من العيار الثقيل، عندما يواجه نظيره العين الإماراتي، في الدور ربع النهائي ببطولة كأس العالم للأندية إنتركونتيننتال.

ويستضيف النادي الأهلي نظيره العين الإماراتي في الثامنة مساء الثلاثاء المقبل باستاد القاهرة الدولي، حيث يتأهل الفائز منهما مباشرة للدور نصف النهائي ببطولة الإنتركونتيننتال، ولن تكون هناك مباراة إياب بين الفريقين.

ويقام الكلاسيكو العربي بين الأهلي والعين ضمن دور أطلق عليه فيفا: (كأس أفريقيا - آسيا - الهادئ)، فيما يصعد الفائز بينهما إلى دور كأس التحدي.

وفي كأس التحدي، يواجه الفائز من الأهلي والعين الفائز من ديربي الأمريكيتين، في دور يعادل ما قبل نهائي كأس إنتركونتيننتال للأندية 2024.

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