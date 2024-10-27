الرياضة - 12:20 - محمود عبد الحكيم: لا يوجد لاعب قادر على تعويض محمد عبد المنعم - أخبار كلمتك

القاهرة - ياسر ابراهيم - الأحد 27 أكتوبر 2024 12:20 مساءً - صرح محمود عبد الحكم لاعب فريق المصرى البورسعيدى السابق أن أحد المدربين الأجانب أثناء تواجدي في الفريق البورسعيدى يقوم بتغيري عقب هتاف الجمهور لى.

وأوضح محمود عبد الحكيم خلال تصريحات إذاعية لبرنامج 10 و 10 مع محمد الليثي عبر إذاعة أون تايم سبورت إف إم على موجات 93.7 " حسام حسن المدير الفنى لمنتخب مصر الحالى من أفضل المدربين تعامل مع اللاعبين ومقولة أنه لا يرغب فى وجود النجوم غلط ولكن لا يميل إلى اللاعب عديم الروح فقط".

وأشار محمود عبد الحكيم:"رمضان صبحى صانع ألعاب فريق بيراميدز مظلوم حاليا ولابد من انتقاله إلى احد الفرق الجماهيرية وتعجبت من رحيل أحمد عبد القادر والمالى إليو ديانج من النادى الاهلى ولا يوجد لاعب قادر على تعويض محمد عبد المنعم بدفاع الفريق الأحمر".

وتابع محمود عبد الحكيم:"كان هناك إحساس جماعي من المشجعين بإهدار محمود عبد الرازق قائد فريق الزمالك ركلة الجزاء أمام الأهلي في نهائي بطولة السوبر المحلى".

وأختتم محمود عبد الحكيم حديثة:"أشعر بالقلق على فريق الإسماعيلي هذا الموسم وهناك العديد من الأندية سوف تنافس بشكل قوى على رأسهم المصرى البورسعيدى وسيراميكا".