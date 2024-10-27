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الرياضة - 12:20 - خطة تأمين بطولة إنتركونتيننتال للأندية باستاد القاهرة - أخبار كلمتك

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الرياضة - 12:20 - خطة تأمين بطولة إنتركونتيننتال للأندية باستاد القاهرة - أخبار كلمتك

الرياضة - 12:20 - خطة تأمين بطولة إنتركونتيننتال للأندية باستاد القاهرة - أخبار كلمتك

القاهرة - ياسر ابراهيم - الأحد 27 أكتوبر 2024 12:20 مساءً - أنهى رجال الأمن، استعدادهم لتأمين مباراة الأهلي وشقيقه العين الإماراتي فى الثامنة مساء الثلاثاء المقبل باستاد القاهرة الدولى في كأس إنتركونتيننتال للأندية 2024.

وشكلت الأطقم الأمنية بالمجموعة الأفريقية فرقا أمنية لتأمين دخول الجماهير وتأمين وصولهم للمدرجات، وخلق مناخ آمن للجميع.

وتستخدم الأطقم الأمنية للمجموعة الافريقية أجهزة حديثة في التأمين، وتضع خطة أمنية لتأمين الضيوف وممرات اللاعبين وطاقم التحكيم.

ويقام الكلاسيكو العربي بين الأهلي والعين ضمن دور أطلق عليه فيفا: (كأس أفريقيا- آسيا- الهادئ)، فيما يصعد الفائز بينهما إلى دور كأس التحدي.

وفي كأس التحدي، يواجه الفائز بين الأهلي والعين الفائز في ديربي الأمريكيتين، في دور يعادل ما قبل نهائي كأس إنتركونتيننتال للأندية 2024.

وأشار فيفا إلى أن الفائز من مواجهة العين سيحصل على مليوني دولار، أما الخاسر فسيحصل على مليون دولار.

وأعلنت شركة تذكرتى نفاد تذاكر مباراة الأهلى والعين الإماراتى المقرر لها مساء الثلاثاء المقبل فى بطولة كأس الإنتركونتيننتال.

سيف الحموري

الكاتب

سيف الحموري

كاتب مقالات في موقع كلمتك, حيث أقوم بكتابة المقالات بمجالات مختلفة ومتنوعة. لدي سنوات عديدة من الخبرة في مجال الإعلام والصحافة والتسويق وأحمل شهادة البكالوريوس في التسويق كما قد قمت بتطوير مواهبي في الصحافة بعد أن بدأت العمل في هذا المجال.

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