كلاسيكو الدوري الإيطالي، يوفنتوس يكشف عن قائمته لمواجهة إنتر ميلان - أخبار كلمتك

القاهرة - أماني محمد - الأحد 27 أكتوبر 2024 12:19 مساءً - أعلن تياجو موتا، المدير الفني ليوفنتوس، قائمة فريقه استعدادا لديربي إيطاليا أمام إنتر ميلان، المقرر مساء اليوم الأحد على ملعب أليانز ستاديوم بتورينو، في إطار لقاءات الجولة التاسعة من الدوري الإيطالي.



وشهدت القائمة مفاجأة، بوجود اثنين فقط من حراس المرمى، في ظل غياب الحارس الثالث، كارلو بنسوليو، لظروف عائلية، حيث ينتظر مولوده الأول.

قائمة يوفنتوس أمام إنتر ميلان

حراسة المرمى: بيرين، دي جريجوريو.

الدفاع: جاتي، دانيلو، كامبياسو، كابال، سافونا، روحي.

الوسط: لوكاتيلي، ماكيني، تورام، فاجيولي.

الهجوم: كونسيساو، فلاهوفيتش، يلدز، أدزيتش، وياه، مبانجولا.

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