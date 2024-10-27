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برشلونة يسخر من ريال مدريد بعد رباعية كلاسيكو الأرض - أخبار كلمتك

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برشلونة يسخر من ريال مدريد بعد رباعية كلاسيكو الأرض - أخبار كلمتك

برشلونة يسخر من ريال مدريد بعد رباعية كلاسيكو الأرض - أخبار كلمتك

القاهرة - أماني محمد - الأحد 27 أكتوبر 2024 12:19 مساءً -  الدوري الاسباني، سخر برشلونة من ريال مدريد  بعد فوزه في الكلاسيكو 4-0، في المباراة التي جمعت الفريقين علي ملعب "سانتياجو برنابيو" بالجولة الحادية عشر من الليجا.
 

وكتب برشلونة عبر حسابه بموقع تويتر: 

الفصول الأربعة: الربيع، الصيف، الخريف، الشتاء 

- العناصر الأربعة: الأرض، الماء، النار، الهواء 

- المجموعات الغذائية الأربع: الفواكه، الخضروات، الحبوب، البروتين 

- الأهداف الأربعة: ليفاندوفسكي، ليفاندوفسكي، لامين، رافينيا.

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ورفع برشلونة فارق النقاط مع ريال مدريد إلى 6 نقاط، حيث أصبح رصيد البرسا بقيادة مدربه فليك 30 نقطة.

 

ترتيب الدوري الإسباني بعد الكلاسيكو 


1 برشلونة، 30 نقطة.

2 ريال مدريد، 24 نقطة.

3 فياريال، 21 نقطة.

4 أتلتيكو مدريد، 20 نقطة.

5 أتلتيك بلباو، 17 نقطة.

6 ريال مايوركا، 17 نقطة.

7 رايو فاييكانو، 16 نقطة.

8 ريال بيتيس، 15 نقطة.

9 أوساسونا، 15 نقطة.

10 إشبيلية، 15 نقطة.

11 سيلتا فيجو، 13 نقطة.

12 ريال سوسيداد، 12 نقطة.

13 جيرونا، 12 نقطة.

14 ألافيس، 10 نقاط.

15 إسبانيول، 10 نقاط.

16 خيتافي، 9 نقاط.

17 لاس بالماس، 9 نقاط.

18 ليجانيس، 8 نقاط.

19 بلد الوليد، 8 نقاط.

20 فالنسيا، 6 نقاط.

 

جدول ترتيب الدوري الإسباني 

 

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وعلى صعيد آخر، كسر برشلونة، سلسلة اللا هزيمة لغريمه ريال مدريد، ومنعه من معادلة الرقم التاريخي المسجل باسم الفريق الكتالوني.

وبحسب شبكة "أوبتا"، فإن ريال مدريد قبل الكلاسيكو، وصل إلى 42 مباراة متتالية دون هزيمة في الليجا (فاز 31 وتعادل 11).


وكان من المفترض أن تكون مباراة الجولة الـ11 بالليجا، فرصة الريال لمعادلة الرقم التاريخي المسجل باسم برشلونة، بعدم الهزيمة في 43 مباراة متتالية بالليجا، في الفترة من أبريل 2017 وحتى مايو 2018 (فاز 34 وتعادل 9).

 

 

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سيف الحموري

الكاتب

سيف الحموري

كاتب مقالات في موقع كلمتك, حيث أقوم بكتابة المقالات بمجالات مختلفة ومتنوعة. لدي سنوات عديدة من الخبرة في مجال الإعلام والصحافة والتسويق وأحمل شهادة البكالوريوس في التسويق كما قد قمت بتطوير مواهبي في الصحافة بعد أن بدأت العمل في هذا المجال.

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