هدفان أمام آرسنال يفصلان محمد صلاح عن أرقام تاريخية - أخبار كلمتك

القاهرة - أماني محمد - الأحد 27 أكتوبر 2024 11:43 صباحاً - ليفربول ضد أرسنال، ينتظر محمد صلاح نجم ليفربول، تحقيق إنجازين تاريخيين حال التسجيل أمام آرسنال في مباراة الليلة بالدوري الإنجليزي.

وأصبح محمد صلاح في المباراة الماضية أمام تشيلسي، تاسع الهدافين التاريخين للدوري الإنجليزي الممتاز برصيد 162 هدفًا، معادلًا رقم جيرمان ديفو لاعب توتنهام الأسبق.

وسينقل الهدف التالي محمد صلاح إلى المركز الثامن في قائمة الهدافين التاريخيين للبريميرليج، بالتساوي مع روبي فاولر صاحب الـ163 هدفًا، وهو ما يستطيع تحقيقه حال زيارة شباك آرسنال في موقعة ملعب الإمارات المرتقبة.

وسجل صلاح 9 أهداف في 15 مباراة بالدوري الإنجليزي ضد أرسنال مع ليفربول حتى الآن، مع العلم أن روبي فاولر لديه نفس الرصيد (9).

ويفصل صاحب الـ32 عامًا هدفين فقط لمعادلة رقم البرازيلي روبرتو فيرمينو مهاجم ليفربول السابق، حيث يعتبر الأخير هو الهداف التاريخي لـ"الريدز" ضد أرسنال في البريميرليج برصيد 11 هدفا.

يذكر أن النجم المصري يعتبر أيضا اللاعب الأكثر إسهاماً في الأهداف أمام الفرق الـ5 الكبرى في الدوري الإنجليزي بواقع 61 هدفا، حيث سجل 43 هدفا وقدم 18 تمريرة حاسمة.

ويستضيف ’رسنال نظيره ليفربول اليوم الأحد، بملعب "الإمارات" ضمن مباريات الجولة التاسعة لبطولة الدوري الإنجليزي الممتاز "البريميرليج".

موعد مباراة آرسنال ضد ليفربول



تنطلق مباراة آرسنال ضد ليفربول ضمن مباريات الجولة التاسعة للدوري الإنجليزي الممتاز في تمام الساعة السابعة والنصف مساء اليوم الأحد بتوقيت مصر والسعودية.

القناة الناقلة لمباراة آرسنال وليفربول

تذاع مباراة آرسنال ضد ليفربول ضمن مباريات الجولة التاسعة للدوري الإنجليزي الممتاز عبر قناة beIN sports HD 1.

ويتصدر مانشستر سيتي الترتيب بعد فوزه على ساوثهامبتون بهدف دون مقابل، ويمتلك 23 نقطة.

ويحتل ليفربول المركز الثاني بـ21 نقطة، يليه أستون فيلا بـ18 نقطة، ثم أرسنال بـ17 نقطة.

سجل تهديفي مميز لمحمد صلاح أمام أرسنال



ويمتلك محمد صلاح سجل تهديفي مميز أمام آرسنال وذلك قبل مباراة الليلة بين ليفربول والجانرز في البريميرليج.



ويعد آرسنال واحدًا من 5 فرق سجل الدولي المصري في مرماها أكثر من عشرة أهداف، إلى جانب مانشستر يونايتد (15 هدفًا)، توتنهام (12)، وست هام يونايتد (12)، ومانشستر سيتي (11).

ماذا قدم محمد صلاح أمام آرسنال؟



بدأ شغف محمد صلاح بالتسجيل ضد أرسنال قبل أكثر من عقد، حينما سجل لصالح تشيلسي هدفه السادس في فوز ساحق 6-0 في مارس 2014، الذي وافق المباراة الألف للفرنسي أرسين فينجر كمدرب للفريق.

سجل نجم ليفربول أيضًا في كلتا مباراتي موسم 2017-18 أمام أرسنال، وكان هذا آخر موسم سجل فيه في كلتا المواجهتين، لكن لم يمر موسم من دون أن يحرز هدفًا في شباك الجانرز منذ سبعة أعوام.



وقد سجل قائد منتخب مصر هدف الريدز الوحيد في التعادل 1-1 بملعب "أنفيلد" خلال موسم 2023-24، لكن غاب عن الخسارة بنتيجة 3-1 في استاد الإمارات بسبب إصابة عضلية. خلال لقاءات أخرى، سجل هدفًا في تعادل 2-2 في موسم 2022-23، لكنه أهدر ركلة جزاء نادرة أثارت دهشة المدرب يورغن كلوب.

يُذكر أن جميع مساهمات محمد صلاح المباشرة أمام آرسنال جاءت في الدوري الإنجليزي الممتاز، حيث لم يشارك في هزيمة ليفربول بركلات الترجيح في درع المجتمع 2020، أو في نصف نهائي كأس الرابطة في موسم 2021-22، وغاب أيضًا عن مواجهة كأس الاتحاد الإنجليزي في الدور الثالث موسم 2024، بسبب مشاركته في كأس الأمم الأفريقية.

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