الرياضة - 11:31 - الزمالك يستعيد محمد شحاتة أمام البنك الأهلي - أخبار كلمتك

القاهرة - ياسر ابراهيم - الأحد 27 أكتوبر 2024 11:31 صباحاً - اقترب محمد شحاتة لاعب الفريق الأول لكرةالقدم بنادي الزمالك، من التواجد في قائمة الأبيض لمواجهة البك الأهلي ببطولة الدوري المصري الممتاز المقرر لها يوم الجمعة المقبل.

وقال الإعلامى محمد الليثى خلال تقديمة برنامج 10 و 10 على إذاعة أون تايم سبورت اف ام على موجات 93.7 " تلقى جوزيه جوميز المدير الفني للزمالك تأكيدات طبية تفيد جاهزية لاعبه محمد شحاتة للمشاركة في لقاء الزمالك والبنك الأهلي المقبل في اول جولات الدوري المصري بعد ان تعافى من الإصابة البسيطة التي تعرض لها في لقاء الزمالك والاهلي في نهائي السوبر المصري ".