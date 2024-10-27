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الرياضة - 11:31 - الزمالك يستقر يجمد سامسون اكينيولا لهذا لسبب - أخبار كلمتك

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الرياضة - 11:31 - الزمالك يستقر يجمد سامسون اكينيولا لهذا لسبب - أخبار كلمتك

الرياضة - 11:31 - الزمالك يستقر يجمد سامسون اكينيولا لهذا لسبب - أخبار كلمتك

القاهرة - ياسر ابراهيم - الأحد 27 أكتوبر 2024 11:31 صباحاً - استقر مجلس إدارة نادي الزمالك، على تجميد سامسون اكينيولا لاعب الفريق الأول لكرة القدم بالقلعة البيضاء، بعد رفضه الرحيل عن الفارس الأبيض ودياً.

كشف الإعلامى محمد الليثى خلال تقديمه برنامج 10 و 10 على إذاعة أون تايم سبورت اف ام على موجات 93.7:" أستقر الجهاز الفني للزمالك على تجميد سامسون اكينيولا رأس الحربة الرافض للرحيل بشكل ودي في وقت سابق ومنح الاولوية في قيادة هجومه إلى الرباعي سيف الجزيري وناصر منسي وعمر فرج وحسام اشرف في المباريات الرسمية المقبلة له ".

ويستعد نادي الزمالك لخوض منافسات بطولة الدوري المصري والمقرر لها أن تنطلق بنهاية الشهر الجاري، بعد أن أخفق في تحقيق الفوز على النادي الأهلي في كأس السوبر المصري.

سيف الحموري

الكاتب

سيف الحموري

كاتب مقالات في موقع كلمتك, حيث أقوم بكتابة المقالات بمجالات مختلفة ومتنوعة. لدي سنوات عديدة من الخبرة في مجال الإعلام والصحافة والتسويق وأحمل شهادة البكالوريوس في التسويق كما قد قمت بتطوير مواهبي في الصحافة بعد أن بدأت العمل في هذا المجال.

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