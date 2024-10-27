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الرياضة - 11:09 - تفاصيل اعتذار كهربا لمحمد رمضان وتدخل الكبار وموقف كولر - أخبار كلمتك

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الرياضة - 11:09 - تفاصيل اعتذار كهربا لمحمد رمضان وتدخل الكبار وموقف كولر - أخبار كلمتك

الرياضة - 11:09 - تفاصيل اعتذار كهربا لمحمد رمضان وتدخل الكبار وموقف كولر - أخبار كلمتك

القاهرة - ياسر ابراهيم - الأحد 27 أكتوبر 2024 11:09 صباحاً - كشف الإعلامى محمد الليثى عن موافقة محمد رمضان المدير الرياضي للأهلي، على طلب لاعبي الفريق الذين تدخلوا لحل أزمة محمود عبد المنعم كهربا لاعب الفريق، حيث قرر تخفيض عقوبة اللاعب من مليون جنيه إلى 500 ألف جنيه بجانب العفو عنه والموافقة على مشاركته في التدريبات.

وأوضح محمد الليثى خلال تقديمة برنامج 10 و 10 على إذاعة أون تايم سبورت اف ام على موجات 93.7 " كهربا كان قد تم ترحيله من الإمارات عقب مباراة سيراميكا كليوباترا يوم الأحد الماضي في السوبر المصري بسبب اعتراضه على عدم المشاركة فيها وأرسل اللاعب رسالة إعتذار إلى محمد رمضان عبر "الواتس آب" قبل مباراة الزمالك في نهائي السوبر المصري، قبل أن يتدخل لاعبي الفريق وتحديداً محمد الشناوي ورامي ربيعة وعمرو السولية وامام عاشور والشحات وأفشة من أجل العفو عن اللاعب بعد الفوز بالسوبر المصري على حساب الزمالك ".

وأشار محمد الليثى "وافق رمضان على طلب لاعبي الأهلي وقرر تخفيض العقوبة خاصة وأن مارسيل كولر مدرب الفريق رحّب بالعفو عن اللاعب لحاجة الفريق لجهوده، وشارك كهربا في مران الأمس ليتم تجهيزه لمباراة العين الإماراتي بعد غد، الثلاثاء، في كأس العالم للأندية الأنتر كونتيننتال حال إتخاذ كولر قرار بمشاركة اللاعب ".

سيف الحموري

الكاتب

سيف الحموري

كاتب مقالات في موقع كلمتك, حيث أقوم بكتابة المقالات بمجالات مختلفة ومتنوعة. لدي سنوات عديدة من الخبرة في مجال الإعلام والصحافة والتسويق وأحمل شهادة البكالوريوس في التسويق كما قد قمت بتطوير مواهبي في الصحافة بعد أن بدأت العمل في هذا المجال.

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