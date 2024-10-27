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الرياضة - 11:09 - أحمد أيوب: توقيت حصول الأهلي على بطولة السوبر المصري مثالي - أخبار كلمتك

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الرياضة - 11:09 - أحمد أيوب: توقيت حصول الأهلي على بطولة السوبر المصري مثالي - أخبار كلمتك

الرياضة - 11:09 - أحمد أيوب: توقيت حصول الأهلي على بطولة السوبر المصري مثالي - أخبار كلمتك

القاهرة - ياسر ابراهيم - الأحد 27 أكتوبر 2024 11:09 صباحاً - كشف أحمد أيوب مدرب فريق الأهلى السابق أن حصول الفريق الأحمر على بطولة السوبر المحلى جاء في توقيت مثالي قبل مواجهة العين الإماراتي وعقب خسارة السوبر الأفريقي.

وأوضح أحمد أيوب خلال تصريحات إذاعية لبرنامج 10 و 10 مع محمد الليثي عبر إذاعة أون تايم سبورت إف إم على موجات 93.7:"فريق الأهلي قادر على تخطى فريق العين الإماراتي والوصل إلى المباراة النهائية لبطولة إنتركونتيننتال 2024 حيث من نقاط ضعف الفريق المنافس الخط الدفاعي لديهم واستقبالهم أكثر من 10 أهداف في مباراتين فقط".

وأشار أحمد أيوب:"ظهور فريق سيراميكا بشكل جيد في المواجهة الأولى من بطولة كأس السوبر المصرى وضع الضغط على لاعبى الأهلى أثناء سير اللقاء ثم خوض مواجهة الزمالك لمدة 120 دقيقة وإصرارهم على حصد اللقب لذلك لابد من تأهيل الفريق بدنيا قبل مواجهة العين المقبلة".

سيف الحموري

الكاتب

سيف الحموري

كاتب مقالات في موقع كلمتك, حيث أقوم بكتابة المقالات بمجالات مختلفة ومتنوعة. لدي سنوات عديدة من الخبرة في مجال الإعلام والصحافة والتسويق وأحمل شهادة البكالوريوس في التسويق كما قد قمت بتطوير مواهبي في الصحافة بعد أن بدأت العمل في هذا المجال.

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