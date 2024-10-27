الرياضة - 11:09 - تضاؤل فرص أشرف داري في المشاركة مع الأهلي أمام سيراميكا بالدوري - أخبار كلمتك

القاهرة - ياسر ابراهيم - الأحد 27 أكتوبر 2024 11:09 صباحاً - كشف الإعلامى محمد الليثى أن الجهاز الطبي للأهلي، أكد غياب أشرف داري مدافع الفريق عن مباراة العين الإماراتي بعد غد، الثلاثاء، في بطولة كأس الإنتر كونتيننتال للإصابة في كاحل القدم.

وأضاف محمد الليثى خلال تقديمة برنامج 10 و 10 على إذاعة أون تايم سبورت اف ام على موجات 93.7 " الجهاز الطبي أوضح أن المدافع المغربي يحتاج أسبوع حتى يتماثل للشفاء بشكل تام، ليواصل بذلك الغياب عن الأهلي بعدما حرمته الإصابة من المشاركة في بطولتي السوبر الأفريقي والسوبر المصري الأخيرتين ومن المقرر أن يعود أشرف داري للتدريبات الجماعية بداية الأسبوع المقبل حسب تأكيدات الجهاز الطبي، وسيكون من الصعب لحاقه بمباراة سيراميكا كليوباترا يوم السبت المقبل في الجولة الأولى لبطولة الدوري الممتاز ".