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الرياضة - 10:52 - ليبرون جيمس وأنتوني ديفيز يقودان ليكرز للفوز على كينجز في دوري كرة السلة الأمريكي - أخبار كلمتك

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الرياضة - 10:52 - ليبرون جيمس وأنتوني ديفيز يقودان ليكرز للفوز على كينجز في دوري كرة السلة الأمريكي - أخبار كلمتك

الرياضة - 10:52 - ليبرون جيمس وأنتوني ديفيز يقودان ليكرز للفوز على كينجز في دوري كرة السلة الأمريكي - أخبار كلمتك

القاهرة - ياسر ابراهيم - الأحد 27 أكتوبر 2024 10:52 صباحاً - سجل ليبرون جيمس 32 نقطة و14 متابعة ومرر 10 تمريرات حاسمة، وأضاف أنتوني ديفيز 31 نقطة وتسع متابعات ليقودا لوس أنجليس ليكرز للفوز على ساكرامنتو كينجز 131 / 127 في المباراة التي جمعتهما مساء السبت (صباح الأحد بتوقيت جرينتش) ضمن منافسات دوري كرة السلة الأمريكي للمحترفين.

ولم يخسر ليكرز في أول ثلاث مباريات له تحت قيادة مدربه الجديد جيه جيه ريديك، كما سجل ديفيز على الأقل 31 نقطة في كل مباراة خلال هذا الموسم.

وتقدم ليكرز بفارق 15 نقطة خلال مجريات الشوط الأول، ولكن تمكن كينجز من تقليص الفارق إلى أربع نقاط لينتهي الشوط الأول بتقدم ليكرز 64 / 60، وفي الربع الثالث تمكن كينجز من إنهائه وهو متقدم على ليكرز بفارق سبع نقاط. وساعد جيمس فريقه ليكرز في العودة خلال مجريات الربع الرابع بتسجيله 16 نقطة.

وسجل دومانتاس سابونيس 29 نقطة و12 متابعة ومرر 10 تمريرات حاسمة لفريق كينجز.

وفي بقية المباريات، فاز لوس أنجليس كليبرز على دنفر ناجيتس 109 / 104، وكليفلاند كافالييرز على واشنطن ويزاردز 135 / 116، وبوسطن سلتيكس على ديترويت بيستونز 124 / 118.

كما فاز ميامي هيت على شارلوت هورنيتس 114 / 106، وممفيس جريزليس على أورلاندو ماجيك 124 / 111، وأوكلاهوما سيتي ثاندر على شيكاغو بولز 114 / 95.

وتغلب أيضا مينيسوتا تمبرولفز على تورنتو رابتورز 112 / 101، وسان أنطونيو سبيرز على هيوستن روكتس 109 / 106، وفينيكس صنز على دالاس مافريكس 114 / 102.

سيف الحموري

الكاتب

سيف الحموري

كاتب مقالات في موقع كلمتك, حيث أقوم بكتابة المقالات بمجالات مختلفة ومتنوعة. لدي سنوات عديدة من الخبرة في مجال الإعلام والصحافة والتسويق وأحمل شهادة البكالوريوس في التسويق كما قد قمت بتطوير مواهبي في الصحافة بعد أن بدأت العمل في هذا المجال.

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