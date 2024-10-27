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بعثة العين الإماراتي تصل القاهرة اليوم استعدادا لمواجهة الأهلي - أخبار كلمتك

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بعثة العين الإماراتي تصل القاهرة اليوم استعدادا لمواجهة الأهلي - أخبار كلمتك

بعثة العين الإماراتي تصل القاهرة اليوم استعدادا لمواجهة الأهلي - أخبار كلمتك

القاهرة - أماني محمد - الأحد 27 أكتوبر 2024 10:51 صباحاً - تصل بعثة العين الإماراتي اليوم إلى القاهرة استعدادا لمواجهة الأهلي بعد غد الثلاثاء ضمن منافسات كأس انتركونتيننتال. 

يواصل الفريق الأول لكرة القدم  بالنادي لأهلي بقيادة مارسيل كولر اليوم تدريباته استعدادا لمواجهة العين الإماراتي بعد غد الثلاثاء في كأس انتركونتيننتال. 

يستعد فريق الكرة الأول بالنادي الأهلي لخوض مواجهة من العيار الثقيل، عندما يواجه نظيره العين الإماراتي، في الدور ربع النهائي ببطولة كأس العالم للأندية إنتركونتيننتال.

 

موعد مباراة الأهلي والعين الإماراتي في كأس انتركونتيننتال 

ويستضيف النادي الأهلي نظيره العين الإماراتي في الثامنة مساء الثلاثاء المقبل باستاد القاهرة الدولي، حيث يتأهل الفائز منهما مباشرة للدور نصف النهائي ببطولة الإنتركونتيننتال، ولن تكون هناك مباراة إياب بين الفريقين.

ويقام الكلاسيكو العربي بين الأهلي والعين ضمن دور أطلق عليه فيفا: (كأس أفريقيا - آسيا - الهادئ)، فيما يصعد الفائز بينهما إلى دور كأس التحدي.

 

وفي كأس التحدي، يواجه الفائز من الأهلي والعين الفائز من ديربي الأمريكيتين، في دور يعادل ما قبل نهائي كأس إنتركونتيننتال للأندية 2024.

 

 

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سيف الحموري

الكاتب

سيف الحموري

كاتب مقالات في موقع كلمتك, حيث أقوم بكتابة المقالات بمجالات مختلفة ومتنوعة. لدي سنوات عديدة من الخبرة في مجال الإعلام والصحافة والتسويق وأحمل شهادة البكالوريوس في التسويق كما قد قمت بتطوير مواهبي في الصحافة بعد أن بدأت العمل في هذا المجال.

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