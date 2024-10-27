لامين يامال: انتصرنا على اثنين من أفضل فرق العالم في أسبوع واحد - أخبار كلمتك

القاهرة - أماني محمد - الأحد 27 أكتوبر 2024 10:19 صباحاً - الكلاسيكو، أعرب لامين يامال نجم برشلونة، عن سعادته بالانتصار برباعية نظيفة على ريال مدريد، في الكلاسيكو، مساء أمس السبت، في معقل الميرنجي ملعب "سانتياجو برنابيو"، ضمن منافسات الجولة 11 من الليجا.

وقال يامال، خلال تصريحات نقلتها صحيفة "موندو ديبورتيفو" الإسبانية: "بعد هدفي، لاعبو ريال مدريد قالوا لي، كنا نعتقد أنك لا تملك قدما يمنى".



وعن الدعم الجماهيري، أكد: "من الممتع أن تسمع جماهير فريقك أكثر من مشجعي الخصم في ملعبهم".

وكشف: "هي مجرد ثلاث نقاط، وعلينا مواصلة العمل، سنستمتع ببعض الأيام من الراحة ومن ثم نستعد لمواجهة إسبانيول".

وأتم: "عندما كنا نفوز في بداية الدوري، كان يقال إن المنافسين من فرق الوسط، لكننا الآن انتصرنا على اثنين من أفضل فرق العالم في أسبوع واحد بايرن وريال مدريد، وهذا يثبت أننا مستعدون لأي تحدٍ".

وبهذا الفوز واصل برشلونة تصدر جدول ترتيب الليجا برصيد 30 نقطة، بفارق 6 نقاط عن ملاحقه ريال مدريد.

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