الرياضة - 09:50 - رسميًا.. عقوبات قاسية من «كاف» ضد الزمالك بسبب أحداث السوبر الإفريقي - أخبار كلمتك

القاهرة - ياسر ابراهيم - السبت 26 أكتوبر 2024 09:50 مساءً - أعلنت لجنة الانضباط بالاتحاد الإفريقي لكرة القدم "كاف"، عقوبات مباراة السوبر القاري، والذي جمع الأهلي والزمالك، يوم 27 سبتمبر الماضي.

وخسر الأهلي من الزمالك بركلات الترجيح، بعد نهاية الوقت الأصلي بالتعادل الإيجابي بهدف في كل شبكة.

وجاء في بيان رسمي من لجنة الانضباط بالاتحاد الإفريقي مساء اليوم: "اجتمعت لجنة الانضباط التابعة للاتحاد الإفريقي لكرة القدم لمناقشة عدة أمور متعلقة بكأس السوبر الإفريقي".

وتابع: "يوجه الاتحاد الإفريقي اتهاما إلى نادي الزمالك، ونجميه ناصر منسي ومحمود عبد الرازق فضل الله بسوء السلوك في أعقاب الحوادث التي وقعت خلال مباراة كأس السوبر الإفريقي بين الزمالك والأهلي في المملكة العربية السعودية في 27 سبتمبر 2024".

وأضاف: "قررت لجنة الانضباط التابعة للاتحاد الإفريقي لكرة القدم إيقاف لاعب نادي الزمالك ناصر منسي عن المشاركة في المباريات الثلاث (3) المقبلة ضمن مسابقات الأندية الإفريقية بسبب لفتة استفزازية مخالفة للمادة 147 من قانون الانضباط التابع للاتحاد الإفريقي لكرة القدم".

وأردف: "تغريم ناصر منسي 10 آلاف دولار أمريكي".

وواصل: "إيقاف لاعب الزمالك محمود عبد الرازق فضل الله عن المباريات الثلاث (3) المقبلة في مسابقات أندية الكاف بسبب سلوكه غير الرياضي المخالف للمادة 82 من لائحة الانضباط بالاتحاد الإفريقي لكرة القدم".

وتابع: "تغريم اللاعب السيد محمود عبد الرازق فضل الله 10 آلاف دولار أمريكي".

واستكمل: "تغريم نادي الزمالك 300 ألف دولار أمريكي بسبب السلوك غير اللائق لفريقه ومسؤوليه".

واختتم: "ويتم تعليق مبلغ 100 ألف دولار أمريكي من الغرامة بشرط عدم إدانة نادي الزمالك بارتكاب جريمة مماثلة خلال مسابقات أندية الكاف 2024/2025".