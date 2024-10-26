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15 صورة ترصد مران الأهلي استعدادا لمواجهة العين الإماراتي بكأس ‏إنتركونتيننتال - أخبار كلمتك

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15 صورة ترصد مران الأهلي استعدادا لمواجهة العين الإماراتي بكأس ‏إنتركونتيننتال - أخبار كلمتك

15 صورة ترصد مران الأهلي استعدادا لمواجهة العين الإماراتي بكأس ‏إنتركونتيننتال - أخبار كلمتك

القاهرة - أماني محمد - السبت 26 أكتوبر 2024 09:33 مساءً - استأنف الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي  تدريباته مساء اليوم السبت، على ملعب التتش، استعدادًا ‏لمباراة العين الإماراتي التي تقام يوم 29 أكتوبر الجاري على استاد القاهرة، في بطولة كأس ‏إنتركونتيننتال.‏

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أدى لاعبو الفريق الذين شاركوا في نهائي السوبر المصري أمام الزمالك تدريبات استشفائية، ‏فيما خاض باقي اللاعبين التدريبات كاملة على ملعب التتش التي اشتملت على جزء بدني ‏وتدريبات الكرة.‏

وعقد مارسيل كولر، المدير الفني للنادي الأهلي، محاضرة مع اللاعبين للحديث عن مباراة العين بعد ‏إغلاق ملف بطولة السوبر المصري.‏

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ويستضيف الأهلي نظيره العين الإماراتي مساء الثلاثاء المقبل باستاد القاهرة الدولي، حيث يتأهل الفائز منهما مباشرة للدور نصف النهائي ببطولة الإنتركونتيننتال، ولن تكون هناك مباراة إياب بين الفريقين.

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لائحة مباراة الأهلي والعين 

وأخطر الاتحاد الدولي لكرة القدم “فيفا” ناديي الأهلي والعين الإماراتي بلائحة الفيفا التي تنظم مباراة الدور الربع النهائي ببطولة كأس العالم للأندية إنتركونتيننتال.

وبحسب إخطار الفيفا للفريقين فإنه في حالة إنتهاء المباراة بالتعادل يتم لعب شوطين إضافيين، وفي حالة استمرار التعادل يتم الاحتكام لركلات الجزاء من نقطة الترجيح لتحديد الفريق الفائز. 

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موعد مباراة الأهلي والعين الإماراتي

ويستضيف الأهلي شقيقه العين الإماراتي فى الثامنة مساء الثلاثاء المقبل بستاد القاهرة الدولي في كأس إنتركونتيننتال للأندية 2024.

وتأهل العين لمواجهة الأهلي في كأس إنتركونتيننتال للأندية 2024 بعد أن تغلب على أرضه في ملعب هزاع بن زايد (6-2) على أوكلاند سيتي النيوزيلندي ضمن الدور التمهيدي.

ويقام الكلاسيكو العربي بين الأهلي والعين ضمن دور أطلق عليه فيفا: (كأس أفريقيا - آسيا - الهادئ)، فيما يصعد الفائز بينهما إلى دور كأس التحدي.

وفي كأس التحدي، يواجه الفائز من الأهلي والعين الفائز من ديربي الأمريكيتين، في دور يعادل ما قبل نهائي كأس إنتركونتيننتال للأندية 2024.

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سيف الحموري

الكاتب

سيف الحموري

كاتب مقالات في موقع كلمتك, حيث أقوم بكتابة المقالات بمجالات مختلفة ومتنوعة. لدي سنوات عديدة من الخبرة في مجال الإعلام والصحافة والتسويق وأحمل شهادة البكالوريوس في التسويق كما قد قمت بتطوير مواهبي في الصحافة بعد أن بدأت العمل في هذا المجال.

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