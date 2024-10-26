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رغم العفو، تحذير لمحمود كهربا في جلسة الصلح مع محمد رمضان - أخبار كلمتك

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رغم العفو، تحذير لمحمود كهربا في جلسة الصلح مع محمد رمضان - أخبار كلمتك

رغم العفو، تحذير لمحمود كهربا في جلسة الصلح مع محمد رمضان - أخبار كلمتك

القاهرة - أماني محمد - السبت 26 أكتوبر 2024 09:28 مساءً - أعلن النادي الأهلي في بيان رسمي عن قبول محمد رمضان المدير الرياضي بالقلعة الحمراء اعتذار محمود كهربا لاعب الفريق الأول لكرة القدم بالنادي، عما بدر منه عقب مباراة سيراميكا في بطولة السوبر المصري.

وعلى الرغم من البيان الذي أصدره محمد رمضان إلا أن الجلسة شهدت تحذيرا عنيفا وأخبر للاعب بأنه في حالة تكرار ذلك سيتم بدون نقاش عرضه للبيع وهو ما اتفق عليه المدير الرياضى مع إدارة الأهلي ومارسيل كولر المدير الفني للفريق.

وقبل كهربا كافة تعليمات محمد رمضان خاصة وأنها ليست المرة الأولى التي تشهد أزمة للاعب في الأهلي.

 

بيان الأعلى بشأن كهربا

وجاء بيان الأهلي كالتالي: قرر محمد رمضان، المدير الرياضي بالنادي الأهلي  قبول الاعتذار الذي تقدم به اللاعب محمود عبد المنعم كهربا عما بدر منه عقب المباراة الأولي في بطولة السوبر المصري، والسماح له بالانتظام في التدريبات مع زملائه علي أن تكون مشاركته في المباريات وفقا لروية المدير الفني. 

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وشهد مران الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، مشاركة محمود كهربا لاعب الأحمر، استعدادا لمواجهة نظيره العين الإماراتي، في المباراة المرتقبة بين الفريقين على ستاد القاهرة الدولي فى كأس إنتركونتيننتال الثلاثاء المقبل.

وكان محمد رمضان  أصدر قرارا باستبعاد اللاعب من معسكر الأهلي بدولة الإمارات عقب مباراة سيراميكا كليوباترا بنصف نهائي بطولة السوبر، لاعتراضه بشكل غير لائق على عدم المشاركة باللقاء.

 

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وفي السطور التالية نعرض القيمة السوقية لفريق الأهلي وشقيقه العين الإماراتي قبل المباراة المرتقبة بينهم في كأس إنتركونتيننتال. 

القيمة التسويقية لـ الأهلي والعين 

وتبلغ القيمة التسويقية لـ النادي الأهلي  30.88 مليون يورو ويعد أغلى لاعبي في قائمة الأحمر هم إمام عاشور ووسام أبو علي بنفس القيمة 3 ملايين يورو.

بينما تبلغ القيمة التسويقية لفريق العين الإماراتي 48.82 مليون يورو، ويعد أغلى لاعبي الفريق الإماراتي هو المغربي سفيان رحيمي بـ 8 ملايين يورو. 

 

موعد مباراة الأهلي والعين الإماراتي

ويستضيف الأهلي شقيقه العين الإماراتي فى الثامنة مساء الثلاثاء الموافق 29 أكتوبر الجاري بإستاد القاهرة الدولي في كأس إنتركونتيننتال للأندية 2024.

وتأهل العين لمواجهة الأهلي في كأس إنتركونتيننتال للأندية 2024 بعد أن تغلب على أرضه في ملعب هزاع بن زايد (6-2) على أوكلاند سيتي النيوزيلندي ضمن الدور التمهيدي.

ويقام الكلاسيكو العربي بين الأهلي والعين ضمن دور أطلق عليه فيفا: (كأس أفريقيا - آسيا - الهادئ)، فيما يصعد الفائز بينهما إلى دور كأس التحدي.

وفي كأس التحدي، يواجه الفائز من الأهلي والعين الفائز من ديربي الأمريكيتين، في دور يعادل ما قبل نهائي كأس إنتركونتيننتال للأندية 2024.

 

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سيف الحموري

الكاتب

سيف الحموري

كاتب مقالات في موقع كلمتك, حيث أقوم بكتابة المقالات بمجالات مختلفة ومتنوعة. لدي سنوات عديدة من الخبرة في مجال الإعلام والصحافة والتسويق وأحمل شهادة البكالوريوس في التسويق كما قد قمت بتطوير مواهبي في الصحافة بعد أن بدأت العمل في هذا المجال.

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