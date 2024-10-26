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الرياضة - 09:17 - الأهلي يستأنف تدريباته استعدادًا لمواجهة العين الإماراتي - أخبار كلمتك

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الرياضة - 09:17 - الأهلي يستأنف تدريباته استعدادًا لمواجهة العين الإماراتي - أخبار كلمتك

الرياضة - 09:17 - الأهلي يستأنف تدريباته استعدادًا لمواجهة العين الإماراتي - أخبار كلمتك

القاهرة - ياسر ابراهيم - السبت 26 أكتوبر 2024 09:17 مساءً - استأتف الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، تدريباته مساء اليوم على ملعب التتش، استعدادا لمباراة العين الإماراتي التي تقام يوم 29 أكتوبر الجاري على استاد القاهرة، في بطولة إنتركونتيننتال.

أدى لاعبو الفريق الذين شاركوا في نهائي السوبر المصري أمام الزمالك تدريبات استشفائية، فيما خاض باقي اللاعبين التدريبات كاملة على ملعب التتش التي اشتملت على جزء بدني وتدريبات الكرة.

وعقد مارسيل كولر، المدير الفني للفريق، محاضرة مع اللاعبين للحديث عن مباراة العين بعد إغلاق ملف بطولة السوبر المصري.

وتوج الأهلي بكأس السوبر المصري بعد الفوز على الزمالك بركلات الترجيح في نهائي البطولة التي أقيمت في دولة الإمارات.

سيف الحموري

الكاتب

سيف الحموري

كاتب مقالات في موقع كلمتك, حيث أقوم بكتابة المقالات بمجالات مختلفة ومتنوعة. لدي سنوات عديدة من الخبرة في مجال الإعلام والصحافة والتسويق وأحمل شهادة البكالوريوس في التسويق كما قد قمت بتطوير مواهبي في الصحافة بعد أن بدأت العمل في هذا المجال.

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