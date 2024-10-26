الرياضة - 09:09 - تشكيل برشلونة ضد ريال مدريد بالدوري الإسباني.. مفاجأة خارج التوقعات - أخبار كلمتك

القاهرة - ياسر ابراهيم - السبت 26 أكتوبر 2024 09:09 مساءً - برشلونة ضد ريال مدريد.. أعلن هانزي فليك المدير الفني للفريق الكتالوني، تشكيلة البارسا لمواجهة الملكي، مساء اليوم، ضمن منافسات الجولة 11 ببطولة الدوري الإسباني، في الكلاسيكو المرتقب والمثير، على ملعب سانتياجو بيرنابيو.

ويستضيف ريال مدريد غريمه التقليدي برشلونة بملعب سانتياجو برنابيو في الكلاسيكو الذي ينتظره عشاق كرة القدم في جميع أنحاء العالم، وذلك ضمن الجولة الـ11 من الليجا.

ريال مدريد صاحب الضيافة في مباراة اليوم يحتل المركز الثاني في جدول ترتيب الدوري الإسباني برصيد 24 نقطة "فاز 7 وتعادل 3"، بينما يتواجد برشلونة في الصدارة برصيد 27 نقطة "فاز 10 وخسر مباراة".

ويدخل ريال مدريد وبرشلونة مباراة اليوم في كلاسيكو الدوري الإسباني بحثًا عن تحقيق الفوز وحصد الثلاث نقاط، ويبحث الفريق الملكي عن التساوي مع غريمه في عدد النقاط، بينما يأمل الفريق الكتالوني في الابتعاد أكثر بالصدارة.

تشكيل برشلونة ضد ريال مدريد في كلاسيكو الدوري الإسباني

وجاء تشكيل برشلونة على النحو التالي

تشكيل برشلونة ضد ريال مدريد في حراسة المرمى بينيا في خط الدفاع أليخاندرو بالدي إينيجو مارتينيز كوبارسي جول كوندي في خط الوسط كاسادو بيدري فيرمين لوبيز لامين يامال في خط الهجوم رافينيا روبرت ليفاندوفسكي

موعد مباراة الريال ضد برشلونة في كلاسيكو الدوري الإسباني

وحددت رابطة «لا ليجا»، مساء اليوم السبت، الموافق 26 من شهر أكتوبر الجاري، ليكون هو موعد مباراة الريال ضد برشلونة، وذلك في كلاسيكو وقمة مباريات الجولة الحادية عشر من مسابقة الدوري الإسباني «لا ليجا» هذا الموسم 2024-2025.

ومن المقرر أن تنطلق مباراة الريال ضد برشلونة في الدوري الإسباني، عند تمام الساعة العاشرة مساءً بتوقيت القاهرة ومكة المكرمة والدوحة، والحادية عشر مساءً بتوقيت أبو ظبي.

القنوات الناقلة لمباراة الريال ضد برشلونة في كلاسيكو الدوري الإسباني

وتُعد مجموعة قنوات بين سبورتس هي الناقل الحصري والوحيد لمباريات الدوري الإسباني هذا الموسم 2024-2025، وبالتالي هي القنوات الناقلة لمباراة الريال ضد برشلونة، وتحديدًا عبر شاشة قناة beIN Sports HD 1.

معلق مباراة الريال ضد برشلونة في كلاسيكو الدوري الإسباني

وأسندت قنوات بين سبورتس مهمة التعليق على أحداث الكلاسيكو الناري بين الريال ضد برشلونة، للمعلق التونسي المخضرم عصام الشوالي.