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الرياضة - 09:09 - عاجل.. الأهلي يعلن قبول اعتذار «كهربا» رسميًا - أخبار كلمتك

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الرياضة - 09:09 - عاجل.. الأهلي يعلن قبول اعتذار «كهربا» رسميًا - أخبار كلمتك

الرياضة - 09:09 - عاجل.. الأهلي يعلن قبول اعتذار «كهربا» رسميًا - أخبار كلمتك

القاهرة - ياسر ابراهيم - السبت 26 أكتوبر 2024 09:09 مساءً - أعلن النادي الأهلي، مساء اليوم، قبول اعتذار محمود عبد المنعم "كهربا"، بعد واقعة كأس السوبر المصري.

وكان محمد رمضان، مدير الكرة بالنادي الأهلي، قرر توقيع غرامة قدرها مليون جنيه على محمود كهربا، وترحيله من الإمارات أثناء السوبر المصري.

وجاء ذلك بعد اعتراض كهربا بشكل غير لائق على عدم ظهوره في تشكيل الأهلي، ضد سيراميكا كليوباترا في نصف نهائي كأس السوبر.

الأهلي يقبل اعتذار كهربا

وقرر الكابتن محمد رمضان، المدير الرياضي للأهلي، قبول اعتذار كهربا، الذي تقدم به اللاعب عما بدر منه عقب المباراة الأولى في بطولة كأس السوبر المصري.

قبول اعتذار كهربا

كما قرر الأهلي السماح لـ كهربا بالانتظام في التدريبات الجماعية مع زملائه، على أن تكون مشاركته في المباريات وفقا لرؤية المدير الفني.

سيف الحموري

الكاتب

سيف الحموري

كاتب مقالات في موقع كلمتك, حيث أقوم بكتابة المقالات بمجالات مختلفة ومتنوعة. لدي سنوات عديدة من الخبرة في مجال الإعلام والصحافة والتسويق وأحمل شهادة البكالوريوس في التسويق كما قد قمت بتطوير مواهبي في الصحافة بعد أن بدأت العمل في هذا المجال.

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