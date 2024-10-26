الرياضة - 09:01 - مشاهدة مباراة برشلونة وريال مدريد بث مباشر في الدوري الإسباني اليوم - أخبار كلمتك

القاهرة - ياسر ابراهيم - السبت 26 أكتوبر 2024 09:01 مساءً - بث مباشر مباراة ريال مدريد وبرشلونة، اليوم السبت، الموافق 26 من شهر أكتوبر الجاري لهذا العام، وذلك في كلاسيكو وقمة مباريات الجولة الحادية عشر من مسابقة الدوري الإسباني «لا ليجا» هذا الموسم 2024-2025.

ومن المقرر أن تنطلق مباراة ريال مدريد وبرشلونة في كلاسيكو الدوري الإسباني، عند تمام الساعة العاشرة مساءً بتوقيت القاهرة ومكة المكرمة والدوحة، والحادية عشر مساءً بتوقيت أبو ظبي، وذلك على أرضية ستاد «سانتياجو بيرنابيو» معقل كتيبة أنشيلوتي.

مشاهدة مباراة برشلونة وريال مدريد في الدوري الإسباني بث مباشر

تتجه أنظار عشاق الساحرة المستديرة في العالم أجمع صوب أرضية ملعب «سانتياجو بيرنابيو»، والذي يحتضن الكلاسيكو والمواجهة الأقوى في العالم، بين ريال مدريد ضد برشلونة، في قمة مباريات الجولة 11 من مسابقة الدوري الإسباني هذا الموسم 2024-2025.

ويدخل الفريق الأول لكرة القدم بنادي ريال مدريد، مباراة برشلونة في الكلاسيكو، وهو في جعبته 24 نقطة من 10 مباريات خاضها «الميرنجي» في الدوري الإسباني يحتل بهم وصافة «لا ليجا»، بواقع 7 انتصارات وثلاث تعادلات لرفقاء كيليان مبابي.

بينما يحل الفريق الأول لكرة القدم بنادي برشلونة ضيفًا ثقيلًا على ريال مدريد، وهو يحتل صدارة الدوري الإسباني، برصيد 27 نقطة من 10 مباريات خاضها «البلوجرانا» في «لا ليجا» حتى الآن، بواقع 9 انتصارات وهزيمة وحيدة لكتيبة هانزي فليك.

بث مباشر مباراة برشلونة وريال مدريد في الدوري الإسباني

وتقدم كلمتك بث مباشر لـ مباراة ريال مدريد ضد برشلونة، اليوم السبت، الموافق 26 من شهر أكتوبر الجاري لهذا العام، وذلك في كلاسيكو وقمة مباريات الجولة الحادية عشر من مسابقة الدوري الإسباني «لا ليجا» هذا الموسم 2024-2025.

ومن المقرر أن تنطلق مباراة ريال مدريد ضد برشلونة في كلاسيكو الدوري الإسباني، عند تمام الساعة العاشرة مساءً بتوقيت القاهرة ومكة المكرمة والدوحة، والحادية عشر مساءً بتوقيت أبو ظبي، وذلك على أرضية ستاد «سانتياجو بيرنابيو» معقل كتيبة أنشيلوتي.