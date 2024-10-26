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بايرن ليفركوزن يتقدم على فيردر بريمن بهدف في الشوط الأول بالدوري الألماني - أخبار كلمتك

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بايرن ليفركوزن يتقدم على فيردر بريمن بهدف في الشوط الأول بالدوري الألماني - أخبار كلمتك

بايرن ليفركوزن يتقدم على فيردر بريمن بهدف في الشوط الأول بالدوري الألماني - أخبار كلمتك

القاهرة - أماني محمد - السبت 26 أكتوبر 2024 08:53 مساءً - تقدم فريق باير ليفركوزن الألماني على فيردر بريمن بهدف دون رد بالشوط الأول في إطار الجولة الثامنة من الدوري الألماني الممتاز البوندزليجا على ملعب فيسير شتاديون، ملعب فريق فيردر بريمن الألماني.

 

أحرز هدف بايرن ليفركوزن فيكتور في الدقيقة 30.

 

ترتيب فريق بايرن ليفركوزن في جدول الدوري الألماني

ويحتل فريق بايرن ليفركوزن المركز الخامس برصيد 14 نقطة، من الفوز في أربع مباريات، والتعادل في مبارتين، والخسارة في مباراة واحدة.

 

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سيف الحموري

الكاتب

سيف الحموري

كاتب مقالات في موقع كلمتك, حيث أقوم بكتابة المقالات بمجالات مختلفة ومتنوعة. لدي سنوات عديدة من الخبرة في مجال الإعلام والصحافة والتسويق وأحمل شهادة البكالوريوس في التسويق كما قد قمت بتطوير مواهبي في الصحافة بعد أن بدأت العمل في هذا المجال.

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