بايرن ليفركوزن يتقدم على فيردر بريمن بهدف في الشوط الأول بالدوري الألماني - أخبار كلمتك

القاهرة - أماني محمد - السبت 26 أكتوبر 2024 08:53 مساءً - تقدم فريق باير ليفركوزن الألماني على فيردر بريمن بهدف دون رد بالشوط الأول في إطار الجولة الثامنة من الدوري الألماني الممتاز البوندزليجا على ملعب فيسير شتاديون، ملعب فريق فيردر بريمن الألماني.

أحرز هدف بايرن ليفركوزن فيكتور في الدقيقة 30.

ترتيب فريق بايرن ليفركوزن في جدول الدوري الألماني

ويحتل فريق بايرن ليفركوزن المركز الخامس برصيد 14 نقطة، من الفوز في أربع مباريات، والتعادل في مبارتين، والخسارة في مباراة واحدة.

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