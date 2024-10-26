الدوري الإماراتي، النني يقود الجزيرة لفوز كبير علي خورفكان 4_2 - أخبار كلمتك

القاهرة - أماني محمد - السبت 26 أكتوبر 2024 08:53 مساءً - حقق فريق الجزيرة الذي يضم بين صفوفه الدولي المصري محمد النني فوزا كبيرا على حساب نظيره خورفكان، بنتيجة 4-2 في المباراة التي أقيمت على ملعب استاد محمد بن زايد، ضمن منافسات الجولة السادسة من الدوري الإماراتي للمحترفين للموسم الحالي 2024-25.

الجزيرة ضد خورفكان



جاءت أهداف الجزيرة عن طريق عمر تراوري ومامادو كوليبالي ومحمد ربيع وكيانو في الدقائق 7، 18 و34 و63 على التوالي.

بينما جاء هدفي خورفكان عن طريق لورينسي في الدقيقة 23 و79

ترتيب الجزيرة وخورفكان

ويحتل فريق نادي الجزيرة الإماراتي يحتل المركز الرابع في جدول ترتيب الدوري برصيد 12 نقاط بعد خوض 6 مباريات في البطولة، حيث حقق الفوز في 4 مباريات وتلقى هزيمتين ولم يتعادل في أي مباراة.

وفي المقابل يأتي نادي خورفكان في المركز العاشر في جدول الترتيب برصيد 6 نقاط، بعد خوضه 6 مباريات في المسابقة، حيث حقق الفوز في مباراتين وتلقى ثلاث هزائم.

وتأهل فريق الجزيرة إلى الدور ربع النهائي من بطولة كأس رئيس الإمارات، بالفوز على نظيره العروبة بهدف نظيف في المباراة التي جمعت الفريقين على ملعب "ستاد محمد بن زايد" في دور الـ16 من البطولة.

وسجل هدف فوز الجزيرة اللاعب تراوري فيالدقيقة 85 من عمر المباراة، في المباراة التي شهدت مشاركة لاعب الوسط المصري محمد النني منذ البداية.

وسجل الدولي المصري محمد النني، هدفا وحيدا بقميص فريق الجزيرة منذ انضمامه إلى فى فترة الانتقالات الصيفية الماضية، وذلك عن طريق ركلة جزاء أمام دبا الحصن فى الدقيقة 62 من زمن المباراة التي انتهت بفوز فريقه بنتيجة 6-1، في إطار منافسات الجولة الخامسة من الدوري الإماراتي.

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