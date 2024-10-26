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الرياضة - 08:26 - هالاند يقود مان سيتي لصدارة الدوري الإنجليزي بالفوز على ساوثهامبتون - أخبار كلمتك

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الرياضة - 08:26 - هالاند يقود مان سيتي لصدارة الدوري الإنجليزي بالفوز على ساوثهامبتون - أخبار كلمتك

الرياضة - 08:26 - هالاند يقود مان سيتي لصدارة الدوري الإنجليزي بالفوز على ساوثهامبتون - أخبار كلمتك

القاهرة - ياسر ابراهيم - السبت 26 أكتوبر 2024 08:26 مساءً - قاد النرويجي إيرلينج هالاند فريقه مانشستر سيتي لتحقيق انتصار ثمين على ساوثهامبتون، ضمن منافسات الجولة التاسعة بالدوري الإنجليزي، ليعتلي القمة مؤقتا.

وسجل إيرلينج هالاند هدف المباراة الوحيد بعد مرور خمس دقائق، لينتزع حامل اللقب ثلاث نقاط ثمينة.

ورفع هالاند رصيده إلى 11 هدفا ليتربع على قمة هدافي المسابقة هذا الموسم.

بهذا الفوز يقفز مانشستر سيتي لصدارة جدول الترتيب رافعا رصيده إلى 23 نقطة، انتظارا لما ستسفر عنه مواجهة ليفربول الثاني 21 نقطة ضد أرسنال الخامس بـ 17 نقطة، في قمة منافسات الجولة غدا الأحد.

أما ساوثهامبتون فقد تلقى خسارته الثامنة هذا الموسم ليتجمد رصيده عند نقطة واحدة في المركز العشرين الأخير.

بدأ مانشستر سيتي اللقاء بهجوم مبكر، حيث سدد مدافعه روبن دياز كرة أبعدها آرون رامسديل حارس مرمى ساوثهامبتون، بعدها مرر ماتيوس نونيز كرة عرضية من الجهة اليسرى أكملها إرلينج هالاند في الشباك، ليتقدم أصحاب الأرض بعد مرور خمس دقائق.

وحاول مانشستر سيتي تعزيز تفوقه بهدف ثان، وضرب التكتل الدفاعي لمنافسه بأكثر من تسديدة لماتيوس نونيز وهالاند وبرناردو سيلفا وفيل فودين وسافينيو.

لكن أخطر التسديدات جاءت بأقدام الكرواتي ماتيو كوفاسيتش وأبعدها رامسديل في الدقيقة 44، وكاد الضيوف أن يسجلوا التعادل في الوقت بدل الضائع لكن العارضة تصدت لتسديدة كاميرون آرتشر مهاجم ساوثهامبتون.

في أول خمس دقائق من الشوط الثاني أضاع مانشستر سيتي خمس فرص محققة لتسجيل هدف ثان، حيث تألق دفاع ساوثهامبتون والحارس رامسديل في تأمين الشباك أمام محاولات فيل فودين وهالاند وجفارديول، بينما أضاع هالاند فرصة محققة في الدقيقة 52 مسددا الكرة بغرابة خارج إطار المرمى.

ووسط المد الهجومي القوي لمانشستر سيتي، سدد آدم أرمسترونج مهاجم ساوثهامبتون الذي شارك بديلا في الشوط الثاني كرة ضعيفة بيسراه، أمسكها البرازيلي إيديرسون حارس مرمى مانشستر سيتي.

واصل حامل اللقب حصار ضيفه وأضاع هالاند فرصة جديدة في الدقيقة 64 عندما استقبل كرة عرضية من زميله سافينيو بضربة رأس خارج المرمى الخالي، ورد أرمسترونج بتسديدة خطيرة من داخل منطقة الجزاء في الدقيقة 75 ليهدر الضيوف فرصة التعادل، وسدد مانويل أكانجي مدافع مانشستر سيتي كرة ضعيفة في أحضان الحارس رامسديل بالدقيقة 86.

سيف الحموري

الكاتب

سيف الحموري

كاتب مقالات في موقع كلمتك, حيث أقوم بكتابة المقالات بمجالات مختلفة ومتنوعة. لدي سنوات عديدة من الخبرة في مجال الإعلام والصحافة والتسويق وأحمل شهادة البكالوريوس في التسويق كما قد قمت بتطوير مواهبي في الصحافة بعد أن بدأت العمل في هذا المجال.

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