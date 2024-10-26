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الرياضة - 08:26 - مشاهدة مباراة الهلال والتعاون بث مباشر في الدوري السعودي اليوم - أخبار كلمتك

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الرياضة - 08:26 - مشاهدة مباراة الهلال والتعاون بث مباشر في الدوري السعودي اليوم - أخبار كلمتك

الرياضة - 08:26 - مشاهدة مباراة الهلال والتعاون بث مباشر في الدوري السعودي اليوم - أخبار كلمتك

القاهرة - ياسر ابراهيم - السبت 26 أكتوبر 2024 08:26 مساءً - بث مباشر مباراة الهلال والتعاون، اليوم السبت، الموافق 26 من شهر أكتوبر الجاري لهذا العام، وذلك ضمن منافسات الجولة الثامنة من مسابقة الدوري السعودي للمحترفين «روشن» هذا الموسم 2024-2025.

ومن المقرر أن تنطلق مباراة الهلال والعين في الدوري السعودي اليوم، عند تمام الساعة التاسعة مساءً بتوقيت القاهرة ومكة المكرمة والدوحة، والعاشرة مساءً بتوقيت أبو ظبي، وذلك على أرضية ستاد «المملكة آرينا» معقل الزعيم السعودي.

مشاهدة مباراة الهلال والتعاون بث مباشر في الدوري السعودي اليوم

ويدخل الفريق الأول لكرة القدم بنادي الهلال، مباراة اليوم أمام التعاون، وهو يتربع على صدارة ترتيب الدوري السعودي هذا الموسم، وذلك برصيد 21 نقطة من 7 مباريات خاضها الزعيم في دوري روشن حتى الآن، بالعلامة الكاملة، حيث حقق الفوز في جميع اللقاءات.

على الجانب الآخر، يدخل فريق التعاون تلك المواجهة وهو في المركز الثامن بجدول ترتيب الدوري السعودي هذا الموسم، وذلك برصيد 11 نقطة من 7 مباريات، خاضها في دوري روشن حتى الآن، بواقع 3 انتصارات وتعادلين وهزيمتين.

مشاهدة مباراة الهلال والتعاون بث مباشر في الدوري السعودي اليوم

وتقدم كلمتك لقراءئها الأعزاء بث مباشر لـ مباراة الهلال والتعاون، اليوم السبت، الموافق 26 من شهر أكتوبر الجاري لهذا العام، وذلك ضمن منافسات الجولة الثامنة من مسابقة الدوري السعودي للمحترفين «روشن» هذا الموسم 2024-2025.

ومن المقرر أن تنطلق مباراة الهلال والعين في الدوري السعودي اليوم، عند تمام الساعة التاسعة مساءً بتوقيت القاهرة ومكة المكرمة والدوحة، والعاشرة مساءً بتوقيت أبو ظبي، وذلك على أرضية ستاد «المملكة آرينا» معقل الزعيم السعودي.

سيف الحموري

الكاتب

سيف الحموري

كاتب مقالات في موقع كلمتك, حيث أقوم بكتابة المقالات بمجالات مختلفة ومتنوعة. لدي سنوات عديدة من الخبرة في مجال الإعلام والصحافة والتسويق وأحمل شهادة البكالوريوس في التسويق كما قد قمت بتطوير مواهبي في الصحافة بعد أن بدأت العمل في هذا المجال.

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