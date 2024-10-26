الرياضة - 08:26 - أنشيلوتي يعلن تشكيل ريال مدريد ضد برشلونة في الدوري الإسباني.. موقف مبابي - أخبار كلمتك

القاهرة - ياسر ابراهيم - السبت 26 أكتوبر 2024 08:26 مساءً - ريال مدريد ضد برشلونة.. أعلن كارلو أنشيلوتي، المدير الفني للملكي، تشكيلة فريقه الرسمية في المباراة التي يحتضنها ملعب «سانتياجو بيرنابيو»، في الكلاسيكو والمواجهة الأقوى بالعالم، بين الريال ضد برشلونة، في قمة مباريات الجولة 11 من مسابقة الدوري الإسباني هذا الموسم 2024-2025.

الريال ضد برشلونة في كلاسيكو الدوري الإسباني

ويدخل الفريق الأول لكرة القدم بنادي ريال مدريد، مباراة برشلونة في الكلاسيكو، وهو في جعبته 24 نقطة من 10 مباريات خاضها «الميرنجي» في الدوري الإسباني يحتل بهم وصافة «لا ليجا»، بواقع 7 انتصارات وثلاث تعادلات لرفقاء كيليان مبابي.

بينما يحل الفريق الأول لكرة القدم بنادي برشلونة ضيفًا ثقيلًا على ريال مدريد، وهو يحتل صدارة الدوري الإسباني، برصيد 27 نقطة من 10 مباريات خاضها «البلوجرانا» في «لا ليجا» حتى الآن، بواقع 9 انتصارات وهزيمة وحيدة لكتيبة هانزي فليك.

تشكيل ريال مدريد ضد برشلونة في كلاسيكو الدوري الإسباني

وجاء تشكيل ريال مدريد على النحو التالي

تشكيل ريال مدريد ضد برشلونة في حراسة المرمى أندري لونين في خط الدفاع فيرلاند ميندي إيدير ميليتاو آنطوان روديجر لوكاس فاسكيز في خط الوسط جود بيلينجهام تشواميني كامافينجا فالفيردي في خط الهجوم فينيسيوس جونيور كيليان مبابي

موعد مباراة الريال ضد برشلونة في كلاسيكو الدوري الإسباني

وحددت رابطة «لا ليجا»، مساء اليوم السبت، الموافق 26 من شهر أكتوبر الجاري، ليكون هو موعد مباراة الريال ضد برشلونة، وذلك في كلاسيكو وقمة مباريات الجولة الحادية عشر من مسابقة الدوري الإسباني «لا ليجا» هذا الموسم 2024-2025.

ومن المقرر أن تنطلق مباراة الريال ضد برشلونة في الدوري الإسباني، عند تمام الساعة العاشرة مساءً بتوقيت القاهرة ومكة المكرمة والدوحة، والحادية عشر مساءً بتوقيت أبو ظبي.

القنوات الناقلة لمباراة الريال ضد برشلونة في كلاسيكو الدوري الإسباني

وتُعد مجموعة قنوات بين سبورتس هي الناقل الحصري والوحيد لمباريات الدوري الإسباني هذا الموسم 2024-2025، وبالتالي هي القنوات الناقلة لمباراة الريال ضد برشلونة، وتحديدًا عبر شاشة قناة beIN Sports HD 1.

معلق مباراة الريال ضد برشلونة في كلاسيكو الدوري الإسباني

وأسندت قنوات بين سبورتس مهمة التعليق على أحداث الكلاسيكو الناري بين الريال ضد برشلونة، للمعلق التونسي المخضرم عصام الشوالي.