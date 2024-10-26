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الرياضة - 08:26 - عقوبات السوبر الإفريقي.. «كاف» يغرم الزمالك 300 ألف دولار وعقوبة خاصة لـ«منسي» - أخبار كلمتك

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الرياضة - 08:26 - عقوبات السوبر الإفريقي.. «كاف» يغرم الزمالك 300 ألف دولار وعقوبة خاصة لـ«منسي» - أخبار كلمتك

الرياضة - 08:26 - عقوبات السوبر الإفريقي.. «كاف» يغرم الزمالك 300 ألف دولار وعقوبة خاصة لـ«منسي» - أخبار كلمتك

القاهرة - ياسر ابراهيم - السبت 26 أكتوبر 2024 08:26 مساءً - عقوبات الزمالك في السوبر الإفريقي.. تلقى الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك ضربة قوية، بعد أيام من خسارته للقب كأس السوبر المحلي على يد الأهلي، بركلات الترجيح.

وخسر الزمالك من الأهلي بركلات الترجيح، عقب نهاية الوقت الأصلي والإضافي بالتعادل السلبي بدون أهداف، والتي أقيمت في الإمارات.

عقوبات الزمالك في السوبر الإفريقي

وقرر الاتحاد الإفريقي لكرة القدم "كاف"، توقيع عقوبات قاسية على ثنائي الزمالك، بالإضافة إلى تغريم النادي مبلغ مالي كبير.

وتأتي عقوبات الاتحاد الإفريقي على خلفية أحداث مباراة السوبر الإفريقي في الرياض، والتلويح بالانسحاب في الشوط الأول، والتي تأتي على النحو التالي:

-إيقاف ناصر منسي 3 مباريات بسبب إشارة "الذبح" عقب تسجيله ركلة ترجيحية.

- إيقاف محمود عبد الرازق 3 مباريات بسبب التحريض على الانسحاب من السوبر.

-تغريم ناصر منسي 10 آلاف دولار بعد واقعة مباراة السوبر.

-تغريم الزمالك 300 ألف دولار بعد الرغبة في الانسحاب من مباراة السوبر الإفريقي.

سيف الحموري

الكاتب

سيف الحموري

كاتب مقالات في موقع كلمتك, حيث أقوم بكتابة المقالات بمجالات مختلفة ومتنوعة. لدي سنوات عديدة من الخبرة في مجال الإعلام والصحافة والتسويق وأحمل شهادة البكالوريوس في التسويق كما قد قمت بتطوير مواهبي في الصحافة بعد أن بدأت العمل في هذا المجال.

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