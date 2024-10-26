كهربا يشارك بمران الأهلي بعد الاعتذار لـ محمد رمضان - أخبار كلمتك

القاهرة - أماني محمد - السبت 26 أكتوبر 2024 08:15 مساءً - شهد الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، مشاركة محمود كهربا لاعب الأحمر، استعدادا لمواجهة نظيره العين الإماراتي، في المباراة المرتقبة بين الفريقين على ستاد القاهرة الدولي فى كأس إنتركونتيننتال الثلاثاء المقبل.

واعتذر محمود كهربا لـ محمد رمضان المدير الرياضي للفريق، بعد المشادة بينهما خلال المشاركة ببطولة السوبر المصري والتي فاز بها الأحمر.

وكان محمد رمضان قد أصدر قرارا باستبعاد اللاعب من معسكر الأهلي بدولة الإمارات عقب مباراة سيراميكا كليوباترا بنصف نهائي بطولة السوبر، لاعتراضه بشكل غير لائق على عدم المشاركة باللقاء.

وقبل محمد رمضان اعتذار اللاعب، وقرر مشاركته في مران اليوم.

وفي السطور التالية نعرض القيمة السوقية لفريق الأهلي وشقيقه العين الإماراتي قبل المباراة المرتقبة بينهم في كأس إنتركونتيننتال.

القيمة التسويقية لـ الأهلي والعين

وتبلغ القيمة التسويقية لـ النادي الأهلي 30.88 مليون يورو ويعد أغلى لاعبي في قائمة الأحمر هم إمام عاشور ووسام أبو علي بنفس القيمة 3 ملايين يورو.

بينما تبلغ القيمة التسويقية لفريق العين الإماراتي 48.82 مليون يورو، ويعد أغلى لاعبي الفريق الإماراتي هو المغربي سفيان رحيمي بـ 8 ملايين يورو.

موعد مباراة الأهلي والعين الإماراتي

ويستضيف الأهلي شقيقه العين الإماراتي فى الثامنة مساء الثلاثاء الموافق 29 أكتوبر الجاري بإستاد القاهرة الدولي في كأس إنتركونتيننتال للأندية 2024.

وتأهل العين لمواجهة الأهلي في كأس إنتركونتيننتال للأندية 2024 بعد أن تغلب على أرضه في ملعب هزاع بن زايد (6-2) على أوكلاند سيتي النيوزيلندي ضمن الدور التمهيدي.

ويقام الكلاسيكو العربي بين الأهلي والعين ضمن دور أطلق عليه فيفا: (كأس أفريقيا - آسيا - الهادئ)، فيما يصعد الفائز بينهما إلى دور كأس التحدي.

وفي كأس التحدي، يواجه الفائز من الأهلي والعين الفائز من ديربي الأمريكيتين، في دور يعادل ما قبل نهائي كأس إنتركونتيننتال للأندية 2024.

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