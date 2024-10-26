أول رد فعل من الاتحاد الليبي على قرار كاف بشأن مباراة نيجيريا الملغاة - أخبار كلمتك

القاهرة - أماني محمد - السبت 26 أكتوبر 2024 08:15 مساءً - قرر الاتحاد الليبي لكرة القدم، اليوم السبت، الاستئناف ضد قرار الاتحاد الإفريقي لكرة القدم "كاف"، بخصوص المباراة الملغاة بين ليبيا ونيجيريا، في التصفيات المؤهلة لكأس أمم إفريقيا 2025.



وقرر "كاف"، اليوم، اعتبار المنتخب الليبي خاسرا بنتيجة (3-0) أمام نيجيريا، مع تغريم الاتحاد الليبي لكرة القدم 50 ألف دولار، بسبب الأحداث التي واجهتها بعثة النسور النيجيرية، في البلد الشمال إفريقي.

ويجهز الاتحاد الليبي، وفقا لصحيفة "الوسط" الليبية، ملفا شاملا من أجل تقديمه للجنة الاستئناف في الكاف، مطالبا بإلغاء هذه العقوبة.



كما يستعد الاتحاد للتصعيد، في حال رفض اللجنة استئنافه، حيث سيلجأ وقتها للمحكمة الرياضية الدولية "كاس".

واستند كاف في عقوبته للمنتخب الليبي على المادة 31، من لائحة بطولة كأس الأمم الإفريقية، والمادتين 82 و151 من لائحة الانضباط.

وكانت البعثة النيجيرية اتهمت الجانب الليبي بسوء المعاملة، ومخالفة لوائح الاستضافة، قبل أن تقرر مغادرة ليبيا عائدة إلى بلادها.

ونقدم لكم من خلال موقع (كلمتك)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوادث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.