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لائحة مباراة الأهلي والعين حال انتهائها بالتعادل في كأس العالم للأندية إنتركونتيننتال - أخبار كلمتك

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لائحة مباراة الأهلي والعين حال انتهائها بالتعادل في كأس العالم للأندية إنتركونتيننتال - أخبار كلمتك

لائحة مباراة الأهلي والعين حال انتهائها بالتعادل في كأس العالم للأندية إنتركونتيننتال - أخبار كلمتك

القاهرة - أماني محمد - السبت 26 أكتوبر 2024 07:56 مساءً - يستعد فريق الكرة الأول بالنادي الأهلي لخوض مواجهة من العيار الثقيل، عندما يواجه نظيره العين الإماراتي، في الدور ربع النهائي ببطولة كأس العالم للأندية إنتركونتيننتال.

ويستضيف الأهلي نظيره العين الإماراتي مساء الثلاثاء المقبل باستاد القاهرة الدولي، حيث يتأهل الفائز منهما مباشرة للدور نصف النهائي ببطولة الإنتركونتيننتال، ولن تكون هناك مباراة إياب بين الفريقين.

 

لائحة مباراة الأهلي والعين 

وأخطر الاتحاد الدولي لكرة القدم “فيفا” ناديي الأهلي والعين الإماراتي بلائحة الفيفا التي تنظم مباراة الدور الربع النهائي ببطولة كأس العالم للأندية إنتركونتيننتال.

وبحسب إخطار الفيفا للفريقين فإنه في حالة إنتهاء المباراة بالتعادل يتم لعب شوطين إضافيين، وفي حالة استمرار التعادل يتم الاحتكام لركلات الجزاء من نقطة الترجيح لتحديد الفريق الفائز. 

موعد مباراة الأهلي والعين الإماراتي

ويستضيف الأهلي شقيقه العين الإماراتي فى الثامنة مساء الثلاثاء المقبل بستاد القاهرة الدولي في كأس إنتركونتيننتال للأندية 2024.

وتأهل العين لمواجهة الأهلي في كأس إنتركونتيننتال للأندية 2024 بعد أن تغلب على أرضه في ملعب هزاع بن زايد (6-2) على أوكلاند سيتي النيوزيلندي ضمن الدور التمهيدي.

ويقام الكلاسيكو العربي بين الأهلي والعين ضمن دور أطلق عليه فيفا: (كأس أفريقيا - آسيا - الهادئ)، فيما يصعد الفائز بينهما إلى دور كأس التحدي.

وفي كأس التحدي، يواجه الفائز من الأهلي والعين الفائز من ديربي الأمريكيتين، في دور يعادل ما قبل نهائي كأس إنتركونتيننتال للأندية 2024.

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سيف الحموري

الكاتب

سيف الحموري

كاتب مقالات في موقع كلمتك, حيث أقوم بكتابة المقالات بمجالات مختلفة ومتنوعة. لدي سنوات عديدة من الخبرة في مجال الإعلام والصحافة والتسويق وأحمل شهادة البكالوريوس في التسويق كما قد قمت بتطوير مواهبي في الصحافة بعد أن بدأت العمل في هذا المجال.

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