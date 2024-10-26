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الدوري السعودي، الفيحاء يتقدم على الاتفاق بهدف في الشوط الأول (فيديو وصور) - أخبار كلمتك

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الدوري السعودي، الفيحاء يتقدم على الاتفاق بهدف في الشوط الأول (فيديو وصور) - أخبار كلمتك

الدوري السعودي، الفيحاء يتقدم على الاتفاق بهدف في الشوط الأول (فيديو وصور) - أخبار كلمتك

القاهرة - أماني محمد - السبت 26 أكتوبر 2024 07:06 مساءً - تقدم فريق الفيحاء على نظيره الاتفاق بهدف نظيف في الشوط الأول من المباراة التي تجمع بينهم اليوم السبت ضمن إطار الجولة الثامنة من منافسات الدوري السعودي للمحترفين.  

وسجل الهدف اللاعب رينزو لوبيز في الدقيقة 28 من الشوط الأول. 

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تشكيل الاتفاق أمام الفيحاء

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ترتيب الفيحاء أمام الأتفاق 

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ترتيب الفيحاء والأتفاق في الدوري السعودي 

ويحتل فريق الاتفاق المركز التاسع في جدول ترتيب الدوري السعودي برصيد 10 نقاط، بينما يتواجد الفيحاء في المركز قبل الأخير برصيد 5 نقاط.

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سيف الحموري

الكاتب

سيف الحموري

كاتب مقالات في موقع كلمتك, حيث أقوم بكتابة المقالات بمجالات مختلفة ومتنوعة. لدي سنوات عديدة من الخبرة في مجال الإعلام والصحافة والتسويق وأحمل شهادة البكالوريوس في التسويق كما قد قمت بتطوير مواهبي في الصحافة بعد أن بدأت العمل في هذا المجال.

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