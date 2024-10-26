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الرياضة - 06:51 - لايبزيج يعتلي صدارة الدوري الألماني مؤقتًا.. ودورتموند يخسر أمام أوجسبورج - أخبار كلمتك

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الرياضة - 06:51 - لايبزيج يعتلي صدارة الدوري الألماني مؤقتًا.. ودورتموند يخسر أمام أوجسبورج - أخبار كلمتك

الرياضة - 06:51 - لايبزيج يعتلي صدارة الدوري الألماني مؤقتًا.. ودورتموند يخسر أمام أوجسبورج - أخبار كلمتك

القاهرة - ياسر ابراهيم - السبت 26 أكتوبر 2024 06:51 مساءً - تصدر نادي لايبزيج جدول الدوري الألماني بشكل مؤقت، عقب التفوق على فرايبورج بثلاثة أهداف مقابل هدف، مساء اليوم، ضمن منافسات الجولة الثامنة.

وفي باقي المباريات فاز شتوتجارت على ضيفه هولشتاين كل 2 /1 وتعادل سانت باولي سلبيا مع ضيفه فولفسبورج.

ورفع لايبزيج رصيده في الصدارة إلى 20 نقطة بفارق ثلاث نقاط عن أقرب ملاحقيه بايرن ميونخ الذي يلاقي مضيفه بوخوم غدا الأحد.

وعلى ملعب ريد بول أرينا، تقدم الياباني ريتسو دوان بهدف لفرايبورج في الدقيقة 15 لكن المجري ويلي أوربان أدرك التعادل للايبزج في الدقيقة الثانية من الشوط الثاني.

وأضاف الهولندي لوتشارل جيرترويدا الهدف الثاني للايبزج في الدقيقة 58 وتكفل الهولندي لويس أوبيندا بتسجيل الهدف الثالث في الدقيقة 79.

وسجل لايبزج انتصاره الرابع على التوالي في البوندسليجا، وذلك بعد أيام من خسارته على ملعبه أمام ليفربول الإنجليزي بهدف دون رد في دوري أبطال أوروبا.

وعلى ملعب إمبولس أرينا، فرط دورتموند في تقدمه بالهدف المبكر الذي سجله الهولندي دونيايل مالين في الدقيقة الرابعة وسمح لأوجسبورج بتسجيل هدفين عن طريق الفرنسي ألكسيس كلود موريس في الدقيقتين 25 و50.

وأنهى دورتموند المباراة بعشرة لاعبين لطرد الموجيرا كابار في الثواني الأخيرة.

ومني دورتموند بثاني هزيمة في غضون أيام بعد أن سقط على ملعب ريال مدريد الإسباني 2 /5 في دوري أبطال أوروبا

سيف الحموري

الكاتب

سيف الحموري

كاتب مقالات في موقع كلمتك, حيث أقوم بكتابة المقالات بمجالات مختلفة ومتنوعة. لدي سنوات عديدة من الخبرة في مجال الإعلام والصحافة والتسويق وأحمل شهادة البكالوريوس في التسويق كما قد قمت بتطوير مواهبي في الصحافة بعد أن بدأت العمل في هذا المجال.

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