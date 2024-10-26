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الرياضة - 06:51 - بعد أحداث السوبر الإفريقي.. «كاف» يعاقب شيكابالا وناصر منسي بالإيقاف 3 مباريات - أخبار كلمتك

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الرياضة - 06:51 - بعد أحداث السوبر الإفريقي.. «كاف» يعاقب شيكابالا وناصر منسي بالإيقاف 3 مباريات - أخبار كلمتك

الرياضة - 06:51 - بعد أحداث السوبر الإفريقي.. «كاف» يعاقب شيكابالا وناصر منسي بالإيقاف 3 مباريات - أخبار كلمتك

القاهرة - ياسر ابراهيم - السبت 26 أكتوبر 2024 06:51 مساءً - قرر الاتحاد الإفريقي لكرة القدم "كاف"، اليوم السبت، توقيع عقوبة كبيرة على ثنائي الزمالك، محمود عبد الرازق شيكابالا وناصر منسي.

وجاءت عقوبة الاتحاد الإفريقي على خلفية الأحداث التي رافقت مباراة كأس السوبر الإفريقي بين الأهلي والزمالك.

وتغلب الزمالك على الأهلي وحصد لقب كأس السوبر الإفريقي، بعد التفوق على الأهلي بركلات الترجيح، عقب نهاية الوقت الأصلي بالتعادل الإيجابي بهدف لمثله.

وجاء قرار الاتحاد الإفريقي لكرة القدم، بإيقاف كل من محمود شيكابالا وناصر منسي، 3 مباريات في المسابقات القارية.

سبب إيقاف شيكابالا

وجاء قرار "كاف" بإيقاف محمود عبد الرازق شيكابالا، على خلفية تحريضه لزملائه بالانسحاب، عقب احتساب الحكم الليبي معتز الشلماني ركلة جزاء لصالح أكرم توفيق لاعب الأهلي.

سبب إيقاف ناصر منسي

أما عن سبب إيقاف ناصر منسي، ووفقا لما ورد في تقارير الحكم والمراقب، فإن مهاجم الزمالك قد حذر زملاءه من الشلماني أثناء ركلات الترجيح، بالإضافة إلى إشارة "الذبح".

سيف الحموري

الكاتب

سيف الحموري

كاتب مقالات في موقع كلمتك, حيث أقوم بكتابة المقالات بمجالات مختلفة ومتنوعة. لدي سنوات عديدة من الخبرة في مجال الإعلام والصحافة والتسويق وأحمل شهادة البكالوريوس في التسويق كما قد قمت بتطوير مواهبي في الصحافة بعد أن بدأت العمل في هذا المجال.

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