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الرياضة - 06:51 - مران بدني في الجيم لـ«سيدات سلة الأهلي» بتنزانيا - أخبار كلمتك

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الرياضة - 06:51 - مران بدني في الجيم لـ«سيدات سلة الأهلي» بتنزانيا - أخبار كلمتك

الرياضة - 06:51 - مران بدني في الجيم لـ«سيدات سلة الأهلي» بتنزانيا - أخبار كلمتك

القاهرة - ياسر ابراهيم - السبت 26 أكتوبر 2024 06:51 مساءً - خاض الفريق الأول لكرة السلة سيدات بالنادي الأهلي، مرانًا بدنيًّا داخل صالة الجيم، في إطار الاستعدادات لخوض التصفيات المؤهلة لبطولة إفريقيا للأندية التي تقام في الفترة من 27 أكتوبر الجاري إلى 3 نوفمبر المقبل بمدينة زنجبار.

اشتمل مران «سيدات سلة الأهلي» داخل الجيم على العديد من الفقرات المتنوعة في إطار الارتقاء بالنواحي البدنية، والوصول لأفضل معدلات الجاهزية قبل انطلاق البطولة.

وجاءت قائمة «سيدات سلة الأهلي» كالتالي: دينا عمر- نادين السلعاوي- رنيم محمد- ريم موسى رضوى محمد- فريدة وائل- ميرال أشرف- يارا أسامة- جايدة خالد- تمارا نادر- نديوما كان- باولينا هيرسلير.

سيف الحموري

الكاتب

سيف الحموري

كاتب مقالات في موقع كلمتك, حيث أقوم بكتابة المقالات بمجالات مختلفة ومتنوعة. لدي سنوات عديدة من الخبرة في مجال الإعلام والصحافة والتسويق وأحمل شهادة البكالوريوس في التسويق كما قد قمت بتطوير مواهبي في الصحافة بعد أن بدأت العمل في هذا المجال.

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