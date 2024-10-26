نابولي يواصل صدارته للدوري الإيطالي بعد الفوز على ليتشي - أخبار كلمتك

القاهرة - أماني محمد - السبت 26 أكتوبر 2024 06:50 مساءً - عزز نابولي صدارته للدوري الإيطالي، عقب فوزه على ليتشي بهدف دون رد، اليوم السبت، ضمن منافسات الجولة التاسعة من المسابقة.

ورفع نابولي رصيده إلى 22 نقطة في المركز الأول، بفارق 5 نقاط عن إنتر الثاني، الذي يواجه يوفنتوس صاحب المركز الثالث، غدا الأحد، في قمة مباريات الجولة.

على الجانب الآخر، تجمد رصيد ليتشي عند 5 نقاط في المركز 19 (قبل الأخير).

وسجل جيوفاني دي لورينزو هدف المباراة الوحيد لنابولي في الدقيقة 73.

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