وحشتني أوي، رسالة مؤثرة من نجل عبد الواحد السيد لوالده - أخبار كلمتك

القاهرة - أماني محمد - السبت 26 أكتوبر 2024 06:30 مساءً - حرص ياسين نجل عبد الواحد السيد مدير الكرة بنادي الزمالك على توجيه رسالة لوالده، عقب احتجازه في دولة الإمارات على خلفية أزمة مباراة بيراميدز في السوبر المصري.

ونشر ياسين صورة لوالده عبر صفحته الرسمية على “إنستجرام” وكتب: “وحشتني أوي يا حبيبي ربنا يرجعك لينا بالسلامة”.

وكانت المحكمة المختصة بالإمارات قررت تأجيل قضية ثلاثي الزمالك عبد الواحد السيد ومصطفى شلبي ونبيل دونجا في التعدي على أحد أفراد الأمن الإماراتي إلى 29 أكتوبر، مع استمرار حبس ثلاثي الفريق.

فيما وصلت بعثة الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك إلى القاهرة يوم أمس قادمة من الإمارات، بعد المشاركة في بطولة السوبر المحلي التي أقيمت خلال الفترة من 20 وحتى 24 أكتوبر الجاري.

واستغرقت رحلة الطيران حوالي ثلاث ساعات ونصف تقريبًا للوصول إلى مطار القاهرة الدولي.

وتوج فريق الأهلي ببطولة السوبر المحلي بعد الفوز على الزمالك 7-6 بركلات الترجيح في المباراة التي أقيمت بينهما مساء أمس باستاد محمد بن زايد في إطار نهائي كأس السوبر المصري، بعد انتهاء الوقتين الأصلي والإضافي بالتعادل السلبي بين الفريقين.

الزمالك والبنك الأهلي

ويستعد الزمالك لخوض مواجهة قوية أمام البنك الأهلي ضمن منافسات الجولة الأولى من بطولة الدوري المصري.

وتُلعب بطولة الدوري من دور واحد فقط دون نظام الذَّهاب والإياب، على أن تلعب الأندية أصحاب المراكز الأولى من 1 إلى 9 على اللقب، بينما تنافس الفرق التسع الاّخرى على الهروب من الهبوط، حيث يهبط فريقان في نهاية الموسم إلى دوري المحترفين، بينما يصعد 3 أندية إلى الدوري الممتاز.

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