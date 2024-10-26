الرياضة - 06:14 - فياريال يهزم بلد الوليد ويتقدم للمركز الثالث بالدوري الإسباني - أخبار كلمتك

القاهرة - ياسر ابراهيم - السبت 26 أكتوبر 2024 06:14 مساءً - فاز فريق فياريال على مضيفه فريق بلد الوليد بهدفين مقابل هدف فى المباراة التى جمعت بينهما اليوم السبت، على ملعب نيوفو جوسي زورييلا ضمن منافسات الأسبوع الحادي عشر من عمر مسابقة الدوري الإسباني لكرة القدم.

ففي الشوط الأول تقدم فريق فياريال بإحراز هدفه الأول عن طريق لاعبه ثيرنو باري فى الدقيقة 29.

وفي الشوط الثانى أدرك فريق بلد الوليد التعادل فى الدقيقة 60 عن طريق لاعبه مامادو سيلا ديالو من ضربة جزاء.

وأضاف فريق فياريال هدفه الثاني والقاتل فى الدقيقة 84 عن طريق لاعبه أيوزي بيريز، لتنتهى المباراة بفوز فريق الغواصات الصفراء على مضيفه فريق بلد الوليد بهدفين مقابل هدف.

وبهذه النتيجة، ارتفع رصيد فياريال إلى 21 نقطة فى المركز الثالث بجدول ترتيب الليجا الإسبانية، فيما تجمد رصيد فريق بلد الوليد عند 8 نقاط في المركز الثامن عشر.

ويتصدر جدول ترتيب الليجا حتى الآن برشلونة برصيد 27 نقطة يليه غريمه التقليدى ريال مدريد برصيد 24 نقطة.

ومن المقرر أن يلتقي برشلونة وريال مدريد، مساء اليوم فى تمام الساعة العاشرة بتوقيت القاهرة على ملعب سانتياجو برنابيو "معقل الريال" لحساب نفس الجولة.