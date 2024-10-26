الرياضة - 06:14 - نابولي يعبر ليتشي بهدف ويعزز صدارته للدوري الإيطالي «فيديو» - أخبار كلمتك

القاهرة - ياسر ابراهيم - السبت 26 أكتوبر 2024 06:14 مساءً - عزز الفريق الأول لكرة القدم بنادي نابولي صدارته للدوري الإيطالي هذا الموسم 2024-2025، وذلك عقب فوزه على ليتشي بهدف نظيف، اليوم السبت، ضمن منافسات الجولة التاسعة من المسابقة.

وسجل جيوفاني دي لورينزو هدف المباراة الوحيد لنابولي في الدقيقة 73.

ورفع فريق نابولي رصيده إلى 22 نقطة في المركز الأول بترتيب الدوري الإيطالي، بفارق خمس نقاط عن إنتر ميلان صاحب المركز الثاني، والذي يواجه يوفنتوس صاحب المركز الثالث غدًا الأحد، في قمة مباريات الجولة.

على الجانب الآخر، تجمد رصيد ليتشي عند خمس نقاط في المركز التاسع عشر وقبل الأخير بترتيب الدوري الإيطالي هذا الموسم.