الدوري الإنجليزي، برايتون يتقدم على وولفرهامبتون 1-0 في الشوط الأول - أخبار كلمتك

القاهرة - أماني محمد - السبت 26 أكتوبر 2024 06:13 مساءً - تقدم فريق برايتون على نظيره وولفرهامبتون بنتيجة 1-0 في الشوط الأول من المباراة التي تجمع الفريقين على ملعب فالمر ضمن منافسات الجولة التاسعة من بطولة الدوري الإنجليزي الممتاز.

جاء هدف برايتون عن طريق داني ويلبيك في الدقيقة 44 من زمن الشوط الأول.

تشكيل برايتون أمام وولفرهامبتون

تشكيل وولفرهامبتون امام برايتون

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