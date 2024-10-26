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الدوري الإنجليزي، برايتون يتقدم على وولفرهامبتون 1-0 في الشوط الأول - أخبار كلمتك

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الدوري الإنجليزي، برايتون يتقدم على وولفرهامبتون 1-0 في الشوط الأول - أخبار كلمتك

الدوري الإنجليزي، برايتون يتقدم على وولفرهامبتون 1-0 في الشوط الأول - أخبار كلمتك

القاهرة - أماني محمد - السبت 26 أكتوبر 2024 06:13 مساءً - تقدم فريق برايتون على نظيره وولفرهامبتون بنتيجة 1-0 في الشوط الأول من المباراة التي تجمع الفريقين على ملعب فالمر ضمن منافسات الجولة التاسعة من بطولة الدوري الإنجليزي الممتاز.

جاء هدف برايتون عن طريق داني ويلبيك في الدقيقة 44 من زمن الشوط الأول.

Carlos with the ball at his feet looking for a pass as a Wolves players lies in the foreground. Keep pushing, Albion!
Welbz celebrating with Georgi and Ferdi. Get in there!

 

تشكيل برايتون أمام وولفرهامبتون 

Albion's team graphic featuring a pic of Danny Welbeck in our home kit pointing at the badge: Verbruggen, Dunk (C), Georginio, Welbeck, Baleba, Mitoma, Kadioglu, Ayari, van Hecke, Estupinan, Veltman. Subs: Steele, Lamptey, Igor Julio, Gruda, Enciso, Adingra, Moder, Wieffer, Ferguson. Come on Albion!

تشكيل وولفرهامبتون امام برايتون 

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سيف الحموري

الكاتب

سيف الحموري

كاتب مقالات في موقع كلمتك, حيث أقوم بكتابة المقالات بمجالات مختلفة ومتنوعة. لدي سنوات عديدة من الخبرة في مجال الإعلام والصحافة والتسويق وأحمل شهادة البكالوريوس في التسويق كما قد قمت بتطوير مواهبي في الصحافة بعد أن بدأت العمل في هذا المجال.

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