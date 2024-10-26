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الدوري الإنجليزي، مانشستر سيتي يتقدم على ساوثهامبتون بهدف هالاند في الشوط الأول (فيديو) - أخبار كلمتك

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الدوري الإنجليزي، مانشستر سيتي يتقدم على ساوثهامبتون بهدف هالاند في الشوط الأول (فيديو) - أخبار كلمتك

الدوري الإنجليزي، مانشستر سيتي يتقدم على ساوثهامبتون بهدف هالاند في الشوط الأول (فيديو) - أخبار كلمتك

القاهرة - أماني محمد - السبت 26 أكتوبر 2024 06:13 مساءً - تقدم فريق مانشستر سيتي على نظيره ساوثهامبتون بنتيجة 1-0 في الشوط الأول من المباراة التي تجمعهما على ملعب الاتحاد، ضمن منافسات الجولة التاسعة من الدوري الإنجليزي الممتاز.

 

جاء هدف مانشستر سيتي عن طريق إيرلينج هالاند في الدقيقة 5 بطريقة رائعة.

 

تشكيل مانشستر سيتي أمام ساوثهامبتون 

وجاء تشكيل مانشستر سيتي أمام ساوثهامبتون كالتالي:

"إيدرسون - لويس - أكانجي - روبين دياز - جفارديول - كوفاسيتش - برناردو سيلفا - نونيز - سافينيو - فيل فودين - إيرلينج هالاند".

 

تشكيل ساوثهامبتون أمام مانشستر سيتي 

"آرون رامسديل - جاك ستيفنس - يان بدناريك - ريان مانينج - كايل ووكر بيترز - تايلور هاروود بيليس - آدم لالانا - فلين داونز - تايلر جاي ديبلين- ماتيوس جونسالو فرنانديز - كاميرون آرتشر".

هالاند يرغب في الانضمام إلى ريال مدريد

فيما كشفت صحيفة موندو ديبورتيفو الإسبانية عن اهتمام إيرلينج هالاند مهاجم مانشستر سيتي،  بالانضمام إلى ريال مدريد.

وأوضحت الصحيفة أن إيرلينج هالاند مهتم بالانضمام إلى ريال مدريد، عندما يغادر مانشستر سيتي، حيث ينتهي عقده في 2027.

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سيف الحموري

الكاتب

سيف الحموري

كاتب مقالات في موقع كلمتك, حيث أقوم بكتابة المقالات بمجالات مختلفة ومتنوعة. لدي سنوات عديدة من الخبرة في مجال الإعلام والصحافة والتسويق وأحمل شهادة البكالوريوس في التسويق كما قد قمت بتطوير مواهبي في الصحافة بعد أن بدأت العمل في هذا المجال.

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