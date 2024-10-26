الرياضة - 05:59 - هنا جودة تودع بطولة مونبلييه لتنس الطاولة - أخبار كلمتك

القاهرة - ياسر ابراهيم - السبت 26 أكتوبر 2024 05:59 مساءً - ودعت هنا جودة، لاعبة منتخب مصر لتنس الطاولة، اليوم السبت، بطولة مونبلييه العالمية بفرنسا بمنافسات فردي السيدات من الدور الربع النهائي.

جاء ذلك عقب خسارتها أمام لاعبة من الصين تايبيه، مصنفة رقم 10 على العالم، 1-3 بنتائج اشواط 11-5 و10-12 و10-12 و8-11.

وكانت هنا جودة صعدت للدور الربع النهائي عقب فوزها على الصينية تشين ثينجتونج، المصنفة السادسة عالميا، 3-1 بالدور الـ16 وعلى لاعبة من الصين تايبيه 3-1 بالدور الأول 32.

وتقام البطولة الفرنسية خلال الفترة من 22 وحتى 27 من شهر أكتوبر الجاري.