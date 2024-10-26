الرياضة - 05:42 - رسالة قوية من شوبير لجماهير الأهلي والزمالك بعد السوبر المصري - أخبار كلمتك

القاهرة - ياسر ابراهيم - السبت 26 أكتوبر 2024 05:42 مساءً - وجه الإعلامي أحمد شوبير، رسالة خاصة إلى جماهير الأهلي والزمالك، بعد نهاية كأس السوبر والذي أقيم في دولة الإمارات العربية المتحدة.

وتوج الأهلي بلقب كأس السوبر المصري للمرة الخامسة عشر في تاريخه، بعد الفوز على الزمالك بركلات الترجيح.

وانتهى الوقت الأصلي والإضافي في مباراة نهائي كأس السوبر، بالتعادل السلبي بدون أهداف، قبل أن يحسمها الأهلي بركلات الترجيح.

وكتب أحمد شوبير عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك" اليوم: "انتهي السوبر المصرى بكل أحداثه".

وواصل: "مبروك للنادي الأهلي وهاردلك للزمالك مفيش أي مانع من الاحتفالات والفرحة والإفيهات".

وتابع: "لكن أكيد الكل دلوقتي أهلاوى أو زملكاوى لازم يساند لعيبة الزمالك اللي لسه محتجزين في دولة الإمارات الشقيقة لعودتهم يوم 29 أكتوبر بالسلامة لمصر إن شاء الله".