الدوري الألماني، لايبزيج يتأخر أمام فرايبورج بهدف في الشوط الأول - أخبار كلمتك

القاهرة - أماني محمد - السبت 26 أكتوبر 2024 05:37 مساءً - تقدم فريق فرايبورج على نظيره لايبزيج بهدف نظيف في الشوط الأول، من المباراة التي تجمع بينهما اليوم، ضمن الجولة الثامنة من بطولة الدوري الألماني.

وسجل ريتسو دوان هدف التقدم لصالح فرايبورج في الدقيقة 15 من عمر الشوط الأول.

تشكيل لايبزيج أمام فرايبورج

ماينز يتعادل مع بروسيا مونشنجلادباخ

وتعادل فريق ماينز أمام بوروسيا مونشنجلادباخ، بهدف لكل منهما في المباراة التي أقيمت في افتتاح مباريات المرحلة الثامنة من الدوري الألماني.

وأحرز هدف شتيفان لاينز هدف في مرماه ليتقدم ماينز بالهدف الأول في الدقيقة 55.

بينما تعادل بروسيا مونشنجلادباخ عن طريق تيم كيلينست في الدقيقة 57.

ونقدم لكم من خلال موقع (كلمتك)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوادث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.