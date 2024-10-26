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الدوري الألماني، تعادل بروسيا دورتموند أمام أوجسبورج بالشوط الأول - أخبار كلمتك

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الدوري الألماني، تعادل بروسيا دورتموند أمام أوجسبورج بالشوط الأول - أخبار كلمتك

الدوري الألماني، تعادل بروسيا دورتموند أمام أوجسبورج بالشوط الأول - أخبار كلمتك

القاهرة - أماني محمد - السبت 26 أكتوبر 2024 05:37 مساءً - تعادل فريق بروسيا دورتموند أمام أوجسبورج بهدف لكل منهما بالشوط الاول في المباراة التي تقام على ملعب "دبليو دبليو كي أرينا" ضمن منافسات الجولة الثامنة من الدوري الألماني.

وتقدم فريق بروسيا دورتموند بهدف في الدقيقة الرابعة عن طريق دونيل مالين، فيما تعادل لاوجسبورج اليكس كلود في الدقيقة 25.

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تشكيل دورتموند أمام اوجسبورج 


حراسة المرمى: جريجور كوبيل.

خط الدفاع: جوليان رايرسون، فالديمار أنطون، نيكو شلوتيربيك، رامي بن سبعيني.

خط الوسط: فيليكس نميشا، مارسيل سابيتزر، جوليان براندت.


خط الهجوم: جيمي بينو جيتنز، سيرهو غيراسي، دونيايل مالين.

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ويدخل دورتموند هذه المباراة بطموح مواصلة نتائجه الإيجابية في الدوري وتحقيق فوز جديد يعزز من موقعه في الترتيب، بينما يسعى أوغسبورغ لاستغلال عامل الأرض للخروج بنتيجة إيجابية أمام خصم قوي.

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سيف الحموري

الكاتب

سيف الحموري

كاتب مقالات في موقع كلمتك, حيث أقوم بكتابة المقالات بمجالات مختلفة ومتنوعة. لدي سنوات عديدة من الخبرة في مجال الإعلام والصحافة والتسويق وأحمل شهادة البكالوريوس في التسويق كما قد قمت بتطوير مواهبي في الصحافة بعد أن بدأت العمل في هذا المجال.

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