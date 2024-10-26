الرياضة - 05:09 - فياريال يخطف فوزًا صعبًا أمام بلد الوليد في الدوري الإسباني - أخبار كلمتك

القاهرة - ياسر ابراهيم - السبت 26 أكتوبر 2024 05:09 مساءً - حقق فريق فياريال فوزا صعبا على مضيفه بلد الوليد بنتيجة (2-1)، وذلك ضمن منافسات الجولة 11 من الدوري الإسباني لكرة القدم، اليوم السبت.

أنهى فياريال الشوط الأول متقدما بهدف سجله ثيرنو باري في الدقيقة 29، وتعادل بلد الوليد بهدف مامادو سيلا في الدقيقة 60 من ركلة جزاء.

وفي الدقيقة 84 انتزع فياريال نقاط المباراة بهدف ثان سجله آيوزي بيريز.

وخرج فياريال بهذا الفوز من نفق مظلم بعد خسارة وتعادل في الجولتين الماضيتين ليرفع رصيده إلى 21 نقطة في المركز الثالث.

أما بلد الوليد تجمد رصيده عند 8 نقاط في المركز الثامن عشر ليبقى في منطقة الأندية المهددة بالهبوط بعد خسارته السابعة في مسابقة الدوري هذا الموسم.