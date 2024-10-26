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الرياضة - 05:09 - رسميًا.. كاف يحتسب مباراة ليبيا لصالح نيجيريا - أخبار كلمتك

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الرياضة - 05:09 - رسميًا.. كاف يحتسب مباراة ليبيا لصالح نيجيريا - أخبار كلمتك

الرياضة - 05:09 - رسميًا.. كاف يحتسب مباراة ليبيا لصالح نيجيريا - أخبار كلمتك

القاهرة - ياسر ابراهيم - السبت 26 أكتوبر 2024 05:09 مساءً - قرر الاتحاد الأفريقي لكرة القدم «كاف» توقيع أكثر من عقوبة على منتخب ليبيا بسبب إلغاء مباراته أمام نيجيريا خلال فترة التوقف الدولي لشهر أكتوبر الجاري بالجولة الرابعة من التصفيات المؤهلة لكأس أمم أفريقيا 2025 بالمغرب.

وأصدر "كاف" بيانا عبر حسابه الرسمي على منصة التواصل الاجتماعي "إكس" بعد اجتماع لجنة الانضباط بالاتحاد الأفريقي لمناقشة أزمة مباراة ليبيا ونيجيريا.

وأشار الاتحاد الأفريقي إلى أن الاتحاد الليبي لكرة القدم انتهك ثلاث مواد من لائحة كأس أمم أفريقيا 2025 ولجنة الانضباط بالكاف.

وقرر كاف اعتبار منتخب ليبيا خاسرا بنتيجة اعتبارية (0-3) في المباراة التي كان مقرر لها 15 أكتوبر الأول الماضي.

وتم تغريم الاتحاد الليبي لكرة القدم 50 ألف دولار أمريكي تسدد خلال 60 يوما من تاريخ صدور القرار.

وأكد "كاف" أيضا انه لن يقبل أي محاولات من الاتحاد الليبي لكرة القدم للطعن أو تخفيف هذه العقوبات.

وكان الاتحاد الأفريقي لكرة القدم "كاف" قرر إلغاء المباراة بعدما غادرت بعثة منتخب نيجيريا إلى بلادها بعد احتجازها لساعات طويلة في أحد المطارات الليبية.

سيف الحموري

الكاتب

سيف الحموري

كاتب مقالات في موقع كلمتك, حيث أقوم بكتابة المقالات بمجالات مختلفة ومتنوعة. لدي سنوات عديدة من الخبرة في مجال الإعلام والصحافة والتسويق وأحمل شهادة البكالوريوس في التسويق كما قد قمت بتطوير مواهبي في الصحافة بعد أن بدأت العمل في هذا المجال.

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