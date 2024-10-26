الرياضة - 05:09 - السنغال تتوج بلقب كأس أمم إفريقيا للكرة الشاطئية وتعبر للمونديال برفقة موريتانيا - أخبار كلمتك

القاهرة - ياسر ابراهيم - السبت 26 أكتوبر 2024 05:09 مساءً - توج منتخب السنغال لكرة القدم الشاطئية بلقب كأس الأمم الإفريقية، عقب الفوز الكبير على موريتانيا، مساء اليوم، في نهائي المسابقة القارية.

وتغلب منتخب السنغال على نظيره الموريتاني بنتيجة ستة أهداف مقابل هدف، في اللقاء الذي جمعهما اليوم بالغردقة في نهائي أمم إفريقيا لكرة القدم الشاطئية.

وتوجت السنغال تتوج بلقب كأس الأمم الإفريقية للمرة الثامنة في تاريخها والخامسة على التوالي بعد الفوز على موريتانيا 6-1.

وتأهلت السنغال إلى بطولة كأس العالم للكرة الشاطئية، رفقة الوصيف منتخب موريتانيا.

وكان منتخب مصر خسر من نظيره المغربي بأربعة أهداف مقابل ثلاثة، في اللقاء الذي أقيم مساء اليوم، ليحصد منتخب أسود الأطلس الميدالية البرونزية في بطولة إفريقيا.